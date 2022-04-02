Методические рекомендации по отдельным вопросам завершения 2021/2022 учебного года были разработаны командой МОН вместе с руководителями департаментов образования и науки областных военных администраций. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
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Учреждениям общего среднего образования рекомендуют:
- самостоятельно определить день завершения образовательного процесса в учебном году;
- уплотнить материал, обеспечивающий выполнение программ;
- организовать самостоятельную учебную деятельность учащихся, дистанционно проведя с ними консультации.
Кроме того, министерство просит руководителей заведений и учителей обратить особое внимание на необходимость психологической поддержки детей. В частности, с помощью соответствующих материалов и телеграм-канала "Поддержи ребенка".
Итоговая оценка: что известно
Поскольку итоговая аттестация упразднена, то в случае необходимости учителя могут оценить знания детей дистанционно.
Также в ведомстве подчеркнули, что в условиях военного положения важно обеспечить права учащихся и дать им возможность продолжать получать образование. Так, руководство учреждений должно перевести школьников на следующий год обучения в установленном порядке, выдать свидетельства или табели достижений и выдать документы на получение образования.
Свидетельство может выдать школа по месту постоянного или временного проживания, в частности частные учебные заведения, если ребенок зачислен в новую школу.
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