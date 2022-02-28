Минобразования не заставляет педагогов писать заявления на отпуск
Источник:телеграм Сергея Шкарлета
Сергей Шкарлет заявил, что МОН получает обращения от педагогических работников. Руководители отдельных учебных заведений вынуждают их писать заявления об отпусках без сохранения заработной платы.
Министр образования и науки Шкарлет подчеркнул: МОН категорически запрещает руководителям принуждать педагогических и других работников к написанию заявлений об отпуске без сохранения заработной платы.
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Соответствующее письмо с просьбой разъяснить эту позицию руководителям учебных заведений и педагогическим работникам уже направлено руководителям областных управлений (департаментов),
– подчеркнул Шкарлет.
Отпуска работникам могут быть предоставлены исключительно по собственному желанию. Также человека могут уволить в соответствии с требованиями трудового законодательства.
Шкарлет заявил, что в самое сложное для Украины время важно оставаться сплоченными и поддерживать друг друга.
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