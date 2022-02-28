Минобразования не заставляет педагогов писать заявления на отпуск

Сергей Шкарлет заявил, что МОН получает обращения от педагогических работников. Руководители отдельных учебных заведений вынуждают их писать заявления об отпусках без сохранения заработной платы.

Министр образования и науки Шкарлет подчеркнул: МОН категорически запрещает руководителям принуждать педагогических и других работников к написанию заявлений об отпуске без сохранения заработной платы.

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Соответствующее письмо с просьбой разъяснить эту позицию руководителям учебных заведений и педагогическим работникам уже направлено руководителям областных управлений (департаментов),

– подчеркнул Шкарлет.

Отпуска работникам могут быть предоставлены исключительно по собственному желанию. Также человека могут уволить в соответствии с требованиями трудового законодательства.

Шкарлет заявил, что в самое сложное для Украины время важно оставаться сплоченными и поддерживать друг друга.

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