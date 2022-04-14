Об этом рассказал министр образования Сергей Шкарлет в интервью телеканалу "Рада", передает 24 канал.

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По его словам, основная рекомендация МОН – категорически не проводить очное обучение там, где нет бомбоубежищ.

У нас хватает жертв. На сегодняшний день погибли почти 200 детей. У нас около 350 детей ранены. Это ужас войны, который невозможно ничем объяснить,

– подчеркнул Шкарлет.

Министр образования говорит, что ранее коронавирус научил нас организовывать обучение в относительно безопасных условиях, и безопасность детей и учителей является основополагающим фактором для МОН.

Сергей Шкарлет считает, что в любом случае во время войны качество образовательного процесса будет падать. "Так как даже при пандемии COVID-19 мы зафиксировали падение на 8%, хотя тогда были относительно безопасные условия, потому что вводили дистанционку", – добавил он.

К слову, за 50 дней войны в Украине российские войска повредили 957 учебных заведений. Из них 88 – полностью уничтожены. Добавим, что в 14 областях, где ситуация относительно спокойная, около 3,5 миллионов учеников вернулись к обучению.

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