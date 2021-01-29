Минкульт закупил комиксы о лесбиянках для школьных библиотек в Украине
Министерство культуры и информационной политики совместно с Украинским институтом книги приобрели комиксы, которые раскрывают тему ЛГБТ-отношений, в детские и школьные библиотеки. Речь идет о 1 240 экземплярах книги "Принцесса+принцесса: долго и счастливо" автора Кейт О'Нилл.
Источник: УНН
Эта книга предназначена для детей от 5 лет. Комикс рассказывает о двух девушках, которые влюбляются друг в друга и женятся в конце истории.
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Государство закупило 1 240 экземпляров. В Минкульте заявили, что книги приобрели за государственный счет. А распространять их будут среди детских и школьных библиотек по всей Украине.
Отмечается, что книга "Принцесса+принцесса: долго и счастливо" направлена на преодоление стереотипных представлений о человеческих взаимоотношениях.
Отрывки из комикса "Принцесса+принцесса: долго и счастливо": смотрите фото
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