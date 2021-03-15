Министерство юстиции 12 марта подало апелляционную жалобу по делу нового правописания. Ведомство требует, чтобы решение ОАСК признали противоправным.

Жалобу подали в Шестой апелляционный административный суд. Минюст будет требовать, чтобы решение Окружного админсуда Киева об отмене нового правописания признали противоправным.

Важно Новое украинское правописание пока действует, – Нацкомиссия по стандартам государственного языка

Кабмин имеет право принимать новое правописание

Одним из аргументов ОАСК было то, что Кабмин при принятии новой редакции правописания, вышел за рамки своих полномочий. Однако в Минюсте с такой формулировкой не согласны.

Представляя интересы правительства, мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и начали процедуру его обжалования в апелляционной инстанции... при принятии постановления о правописании Кабмин имел полномочия по одобрению его новой редакции,

– рассказала заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.

Кроме того, по ее словам, истцы в этом деле не привели никаких доказательств того, что этим постановлением правительства были нарушены их собственные права, свободы и интересы.

Что известно об отмене нового правописания

Окружной административный суд города Киев 28 января отменил постановление о новой редакции украинского правописания.

Иск об отмене подала в 2019 году мама ученицы 7 класса вместе с истцом ОО "Правовое государство", главой которой является адвокат Ростислав Кравец.

Женщина просила суд признать противоправным и недействительным постановление правительства о правописании.

Национальная комиссия по стандартам государственного языка отметила, что правописание все равно остается в силе.

Сразу же после решения ОАСК министр юстиции Денис Малюська заявил, что Кабмин будет подавать апелляцию.



Основные правила нового правописания / Инфографика 24 канала