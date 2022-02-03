"Министр временный, Могилянка – вечная": студенты готовят протест против произвола МОН

Украинцев возмутило решение Минобразования о непризнании выборов президента Киево-Могилянской академии из-за якобы нарушения процедуры их проведения. В ведомстве объявили новые выборы. Однако студенты бастуют и планируют протест под Кабмином.

На днях МОН отказалось признавать результаты голосования, несмотря на то, что их подтвердил Оргкомитет, избирательная комиссия и все студенческое самоуправление.

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Студенты хотят отставки Шкарлета

В ответ Студенческая коллегия Могилянки инициировала протест под лозунгом "Министр временный, Могилянка – вечная!", который состоится 4 февраля в 9 утра возле Кабинета Министров.

По словам организаторов, участники акции будут требовать:

отставки министра образования Сергея Шкарлета;

подписания контракта с избранным президентом НаУКМА Сергеем Квитом;

автономии украинских университетов.

Добавим, что украинцы также запустили флешмоб #savemohylyanka в ответ на "беспредел министерства". Они требуют, чтобы министр образования и науки Сергей Шкарлет подписал контракт с победителем Сергеем Квитом.



Сергей Квит победил на выборах президента / Фото с его фейсбук-страницы

Представители Украинского ПЕН опубликовали заявление относительно скандала вокруг выборов в НаУКМА. Они уверяют, что у МОН нет полномочий не признавать выборы в университетах. Обращение ПЕН уже подписали 45 известных украинцев, и этот список дополняется.

Ранее 24 канал сообщал, что студенты Киево-Могилянской академии объявили бессрочную забастовку из-за такого решения Минобразования. В частности, они не будут посещать пары с 3 февраля.

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