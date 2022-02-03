"Министр временный, Могилянка – вечная": студенты готовят протест против произвола МОН
Украинцев возмутило решение Минобразования о непризнании выборов президента Киево-Могилянской академии из-за якобы нарушения процедуры их проведения. В ведомстве объявили новые выборы. Однако студенты бастуют и планируют протест под Кабмином.
На днях МОН отказалось признавать результаты голосования, несмотря на то, что их подтвердил Оргкомитет, избирательная комиссия и все студенческое самоуправление.
К теме "Политическая месть": реакция педагогов и чиновников на непризнание МОН выборов в Могилянке
Студенты хотят отставки Шкарлета
В ответ Студенческая коллегия Могилянки инициировала протест под лозунгом "Министр временный, Могилянка – вечная!", который состоится 4 февраля в 9 утра возле Кабинета Министров.
По словам организаторов, участники акции будут требовать:
- отставки министра образования Сергея Шкарлета;
- подписания контракта с избранным президентом НаУКМА Сергеем Квитом;
- автономии украинских университетов.
Добавим, что украинцы также запустили флешмоб #savemohylyanka в ответ на "беспредел министерства". Они требуют, чтобы министр образования и науки Сергей Шкарлет подписал контракт с победителем Сергеем Квитом.
Сергей Квит победил на выборах президента / Фото с его фейсбук-страницы
Представители Украинского ПЕН опубликовали заявление относительно скандала вокруг выборов в НаУКМА. Они уверяют, что у МОН нет полномочий не признавать выборы в университетах. Обращение ПЕН уже подписали 45 известных украинцев, и этот список дополняется.
Ранее 24 канал сообщал, что студенты Киево-Могилянской академии объявили бессрочную забастовку из-за такого решения Минобразования. В частности, они не будут посещать пары с 3 февраля.
Что известно о скандальных выборах в Могилянке
- 27 января состоялся второй тур голосования за нового президента Киево-Могилянской академии. Там соревновались экс-министр образования и науки и экс-президент НаУКМА Сергей Квит и декан факультета экономических наук Александра Гуменная.
- Но во время голосования произошло нарушение – в помещение, где располагался избирательный участок, ворвались неизвестные люди в масках. Один ящик они облили зеленкой, а другой похитили. Впоследствии похищенный ящик нашли, бюллетени из него признали действительными.
- На сайте вуза 28 января обнародовали сообщение, что по результатам голосования Квит получил 235 голосов (52,80%), а Гуменная – 191 голос (42,92%). Однако МОН не признало результаты голосования и объявило новый конкурс на избрание главы вуза.