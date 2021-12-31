Министерство скандалов: 5 самых громких инцидентов в МОН при руководстве Шкарлета

Сергей Шкарлет возглавил Министерство образования и науки год назад. За это время вокруг МОН произошло несколько громких скандалов.

В МОН все чаще начали возникать скандалы после того, как министром образования и науки стал Сергей Шкарлет. Его назначение также вызвало волну возмущения среди активистов и в СМИ.

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Скандал с назначением Шкарлета

Голосование в Раде за Сергея Шкарлета на должность главы МОН проваливалось несколько раз, поэтому сначала его избрали временным исполняющим обязанности.

И только 17 декабря 2020 года Рада смогла назначить Шкарлета министром образования. Но его назначение сопровождались постоянными протестами ученых, которые утверждали, что заметили в диссертации Шкарлета плагиат.

Голосование за Шкарлета и его присяга с громкими криками "Позор!" / Видео

Кроме того, несколько сотен активистов под стенами правительства и ОП требовали уволить Шкарлета, потому возмущались его назначением из-за того, что тот фигурировал в нескольких скандалах.

Как на это отреагировал Шкарлет? Сам министр образования заявлял, что против него развернули информационную войну, а плагиата в его работах нет. Материалы в сети он назвал сфальсифицированными.

Я пришел в 2010 году в государственный вуз из частного, где работал 10 лет, я абсолютно нормально работал и получал от акционеров приличную зарплату, я ничего не прятал. Я ни копейки не заработал ни взятками, ни любыми другими намеками,

– утверждал Шкарлет.

В то же время нардеп от фракции "Голос" Инна Совсун возражала тогда ему, заявив: "Я знаю, какие есть зарплаты в частных вузах, это не те зарплаты, которые позволяют купить дорогие автомобили. Да, это немного выше, чем в государственных, но не те, что позволяют купить машины за 40 тысяч долларов".

Добавим, что в ноябре этого года НАЗК выявило в декларации Сергея Шкарлета признаки нарушения. Там указано, что в 2018 году он приобрел автомобиль Mitsubishi Pajero Wagon 2013 года выпуска за 288 тысяч гривен. Однако машина обошлась ему всего в 49 тысяч гривен.

В то же время, по данным специалистов, такой автомобиль в технически исправном состоянии в 2018 году стоил не менее 644 тысяч гривен. Таким образом, НАПК считает, что Шкарлет умышленно внес в декларацию ложные данные.

Кроме того, возмущение сообщества вызвал тот факт, что в 2010 году Шкарлет баллотировался в депутаты Черниговского областного совета от "Партии регионов". Впрочем уже после Революции Достоинства 2015 года Шкарлет пошел на выборы в Черниговский облсовет уже от "Блока Петра Порошенко". Но его не выбрали.

Скандальная диссертация Ильи Кивы

До назначения в МОН Шкарлет был ректором Черниговского государственного технологического университета.

Весной 2021 года одиозный нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива триумфально защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению.

Несмотря на то, что не сумел ответить на некоторые из вопросов и несмотря на пристальное внимание общественности, все 13 членов комиссии единодушно одобрили научную работу нардепа.

Илья Кива оконфузился во время защиты диссертации / видео 24 канала

Впрочем, хоть защита диссертации является открытым мероприятием, на это событие пускали не всех журналистов.

Сам нардеп в комментарии изданию "Гордон" рассказал, что пять лет готовил эту диссертацию, а также "всю жизнь учится и занимается самовоспитанием". Он также отметил, что имеет три высших образования, а ученая степень является "процессом его саморазвития".

Однако превращение нардепа Кивы в ученого стало поводом для протестов. Так, преподаватель Украинского католического университета Александр Ябчанка сжег свой диплом кандидата медицинских наук.

Журналистов Bihus.info после исследования работы заявили, что диссертация нардепа состоит из "воды, повторенных общих фраз и отсутствия конкретики", а также якобы поддельные справки.

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Поэтому впоследствии аттестационная коллегия Минобразования и науки отменила решение ученого совета о присуждении Илье Киве ученой степени кандидата наук. Санкции применили и к научному руководителю, а также членам ученого совета, которые рассматривали работу Кивы. Так, руководителя спецсовета, научного руководителя и оппонентов лишили права заниматься соответствующими видами научной деятельности в течение двух лет.

Скандальные высказывания Евгении Бильченко

В 2021 году зимой в сети активно обсуждали антиукраинские высказывания бывшей преподавательницы Национального педагогического университета им. М. Драгоманова Евгении Бильченко.

Женщина резко раскритиковала переход сферы обслуживания на украинский язык и государственную политику в целом. По ее словам, Украина, мол, "онкобольная американская колония", а закон об украинском языке в сфере обслуживания – "обычный фашизм".

Евгения Бильченко / Фото vesti.ua

Также она заявляла о якобы угрозах, а несколькими годами ранее говорила главные российские месседжи – вроде бы об отсутствии на Донбассе российских наемников и разочарование в Революции Достоинства.

Возмущенные высказываниями преподавательницы, студенты университета начали требовать ее увольнения. Некоторые заговорили об отчислении из учебного заведения по собственному желанию. В конце концов Евгению Бильченко уволили.

В то же время несмотря на открытую поддержку РФ, после выезда в страну-агрессор Бильченко пожаловалась на травлю от россиян. Ее не брали на работу по специальности и запрещали заниматься творческой деятельностью.

Сейчас же, в связи с ее публикациями в фейсбуке, она живет в России и продолжает писать провокационные стихи.

Скандал с откровенным платьем помощницы Гарбарука

На прошлой неделе заместитель министра образования Игорь Гарбарук приехал во Львов с рабочим визитом в учебно-практические центры в профтехучилищах. Поездка привлекла внимание украинцев из-за фото с загадочной брюнеткой, у которой был достаточно провокационный дрескод.

На встрече Гарбарука с городским головой Львова Андреем Садовым женщина позирует в платье с откровенным декольте и высоким разрезом и украшением на шее в виде крестика.

Фото, которое вызвало резонанс / Фотография из соцсетей

Опубликованные фотографии возмутили общество и стали поводом не только для создания мемов, но и привели к увольнению самого Игоря Гарбарука.

Гарбарук сам написал заявление на увольнение по собственному желанию. В конце концов правительство 28 декабря поддержало увольнение заместителя председателя МОН.

Как на увольнение отреагировал Гарбарук? Он сообщил, что 28 декабря получил трудовую книжку и приказ об увольнении.

Я действительно написал заявление по собственному желанию. Моя позиция: государственный чиновник несет ответственность не только за себя, но и за своих подчиненных. Это абсолютно нормальная европейская практика, которой я придерживаюсь... Я мог бы не писать заявление, но решил поступить именно так, как я решил,

– пояснил после освобождения Гарбарук.

Добавим, что на должности заместителя министра образования Гарбарук проработал чуть больше года, он был назначен в июле 2020 года. До того он работал на разных должностях в КНЭУ и в департаменте развития торговли Минэкономразвития.

ДТП с участием мужа чиновницы Минобразования

Вечером 28 декабря в Соломенском районе Киева произошло новое скандальное ДТП. Муж чиновницы МОН попал в аварию, в которой пострадали двое людей, и, по некоторой информации, мол, угрожал полицейским.

"Киев-Оперативный" со ссылкой на очевидцев сообщил, что водитель KIA, который был пьян, столкнулся с двумя авто. После приезда правоохранителей мужчина якобы хамил и вспоминал связи своей жены-чиновницы МОН.

Смотрите видео с пьяным водителем-мужем чиновницы МОН:

Как впоследствии стало известно, речь идет о Галине Калиневич, которая работает заведующей сектором внутреннего аудита МОН. В свою очередь, она подтвердила информацию о ДТП с участием своего мужа.

Но женщина отрицает упреки относительно якобы попыток "решить" ситуацию и отмечает, что никоим образом не влияет на работу правоохранительных органов.

Я подтверждаю информацию о том, что вчера прибыла на место ДТП с участием своего мужа. Однако я категорически опровергаю упреки отдельных анонимных телеграм-каналов о том, что будто пыталась "разрешить" ситуацию,

– сказала она.

Галина Калиневич заверила, что муж сотрудничает с органами патрульной полиции и будет нести предусмотренную законом административную ответственность.