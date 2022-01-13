Педагогическая интернатура будет длиться всего год. Об этом говорится в приказе МОН, зарегистрированном в Министерстве юстиции 24 декабря 2021 года.
К теме Какие требования к учителям от директора или родителей являются незаконными: объяснение экспертов
Добавим, что за исполнение обязанностей учителя-наставника, который помогает педагогу-интерну, назначается доплата в предельном размере 20% его ставки.
Зачем учителям нужна интернатура
Основными задачами педагогической интернатуры являются:
- Создание системы профессионально-педагогической адаптации интерна к условиям преподавания, формированию благоприятного микроклимата и социально-психологического комфорта.
- Приобретение профессиональных компетентностей, педагогического мастерства, формирование профессиональной готовности интерна к самостоятельной педагогической деятельности.
- Формирование уважения профессии и добросовестного отношения к трудовой деятельности.
- Формирование института наставничества в учебных заведениях, развитие профессиональных сообществ педагогических работников.
Педагогическая интернатура организовывается в соответствии с приказом руководителя учебного заведения, выдаваемого в день назначения интерна на должность педагога. Срок интернатуры составляет один год, отчисляемый от даты издания приказа,
– объяснили в МОН.
В срок интернатуры включается период временной нетрудоспособности интерна и время его пребывания в отпуске.
Программа педагогической интернатуры
Педагогическая интернатура проводится в соответствии с программой, утверждаемой руководителем учебного заведения.
Программа педагогической интернатуры должна предусматривать теоретическую и практическую помощь интерна, что направлена на развитие профессиональных компетентностей.
Основными мероприятиями педагогической интернатуры являются:
- проведение индивидуальных консультаций, наставнических бесед с интерном;
- помощь в подборе соответствующей литературы, подготовке учебных занятий, разработке дидактических материалов;
- взаимопосещение учебных занятий, посещение уроков опытных педагогов;
- осуществление мониторинга результатов обучения;
- участие в тренингах, обучающих семинарах по методическим вопросам, творческих отчетах педагогических работников;
- изучение опыта лучших педагогов путем анализа их веб-сайтов, веб-ресурсов профессиональных сообществ;
- привлечение интерна к партнерскому взаимодействию с учеными и педагогами, участие в профессиональных сообществах педагогических работников;
- психологическое сопровождение интерна.
"Меры педагогической интернатуры могут осуществляться непосредственно в учебном заведении, а также, при наличии технических возможностей, дистанционно", – добавили в МОН.
Что будет делать интерн
В пределах прохождения интернатуры интерн:
- исполняет обязанности согласно должностной инструкции и обязанности, возложенные его трудовым договором и правилами внутреннего распорядка;
- организовывает образовательный процесс на основе психолого-физиологических, возрастных особенностей учащихся, специфики учебного предмета;
- работает над приобретением компетентностей по специальности педагогики, психологии, необходимых для обеспечения процесса обучения, воспитания и развития личности, в том числе лиц с особыми образовательными потребностями;
- самостоятельно выбирает формы, виды, направления и субъектов предоставления образовательных услуг по повышению квалификации;
- участвует в заседаниях профессиональных сообществ педагогических работников, семинарах, практикумах, тренингах, вебинарах, мастер-классах и т.д.
Научно-методическую поддержку организации педагогической интернатуры могут осуществлять учреждения высшего и последипломного образования, научные, научно-методические и методические учреждения.
К слову, с 1 января 2022 года учителям, преподавателям и другим работникам в учебных заведениях, которые отвечают за ведение веб-сайта, делопроизводства и бухгалтерского учета, будут доплачивать 10% к зарплате. Подробности – читайте здесь.