Школы Харькова 6 декабря получили письма на электронную почту с угрозами взорвать учебные заведения. Террорист требует деньги.

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Так, в письме, которое поступило в харьковскую школу №59, некий мужчина Руслан требует перевести ему в общей сложности 7 миллионов гривен за то, чтобы он не совершил теракт в учебных заведениях города.

В письме мужчина утверждает, что завербован и на территории школ есть взрывные устройства. Он требует не звонить правоохранителям, иначе запустит взрывчатку.



Скриншот письма от террориста / Фото "Редпост"

Какие школы заминировали? Утром 6 декабря эвакуировали детей и учителей из школы №59, гимназии №13, школы №36. Впоследствии сообщили о "минировании" еще в нескольких школах – № 93, 114, 129 и 136.

Специалисты сейчас проверяют сообщения о заминировании школ.



Стоит отметить, что 29 ноября письма с таким содержанием получили 6 школ в разных районах Харькова. Тогда кинологи и взрывотехники не обнаружили в учебных заведениях взрывчатых веществ.

Какое наказание предусмотрено за псевдоминирование? За сообщение о фейковом минировании предусмотрена ответственность в виде разного срока лишения свободы. За подобные поступки детей к административной ответственности будут привлечены их родители (им придется уплатить штраф).



В то же время за реальное минирование здания предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. Также если такие действия привели к тяжелым последствиям или совершены во второй раз – нарушителям грозит от 4 до 8 лет заключения.