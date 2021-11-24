В Минфине назвали вузы с самыми большими затратами на студента: цифры

Министерство финансов проанализировало общие расходы 166 вузов по Украине. Речь идет о более чем 30 миллиардах гривен из государственного бюджета, которые направили на 635 тысяч студентов.

В течение 2020 года по госзаказу обучалось 307 тысяч студентов. Еще более 328 тысяч человек получали высшее образование по контракту.

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Какие вузы тратят на студентов больше всего денег

По информации Минфина, расходы на одного студента-бюджетника выросли на 13% и составили 63 тысячи гривен в год. Некоторые вузы имели даже более высокий показатель, чем средний по Украине.



Расходы на одного студента в Украине составляют 63 тысячи гривен в год / Скриншот сайта Минфина

В частности, больше всего получили студенты таких университетов, которые учились в 2020 году по госзаказу:

Национальная музыкальная академия Украины имени Петра Чайковского – 240,2 тысяч гривен;

Одесская национальная музыкальная академия имени Антонины Неждановой – 183,1 тысячи гривен;

Львовская национальная музыкальная академия имени Николая Лысенко – 149,8 тысяч гривен;

Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого – 146,2 тысяч гривен.



Больше всего получают студенты Национальной музыкальной академии Украины / Скриншот сайта Минфина

Статистика также показывает, что больше всего студентов учится в Киеве, Харьковской, Львовской, Днепропетровской и Одесской областях – всего 57% от всего количества. В университеты из этих регионов направляют почти две трети бюджетных средств на образование.

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