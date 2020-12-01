Министерство финансов не согласовало предложение МОН о создании двух дополнительных должностей заместителей министра в штате ведомства.

Об этом говорится в письме Министерства финансов, которое прислали в адрес Минобразования, сообщает издание Osvita.ua.

Интересно Шкарлет планирует назначить себе девятого заместителя и сократить государственных экспертов, – Совсун

В Минфине напомнили, что согласно закону, заместители министра назначаются на должности и освобождаются от должностей Кабинетом Министров Украины по представлению Премьер-министра Украины в соответствии с предложениями министра.

Поэтому, изменения в штат Министерства образования и науки на 2020 год в части увеличения количества заместителей министра требуют предоставления соответствующего решения правительству.

К слову, ранее Сергей Шкарлет издал приказ, по которому хотел сократить количество директоратов с шести до четырех и уменьшить количество государственных экспертов с 93 до 50.

Но уже через шесть дней он подписал новый приказ о новой штатной структуре МОН, где остается 6 директоратов, а также восстановят часть должностей специалистов по вопросам реформ.