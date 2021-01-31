Министерство цифровой трансформации создало новый образовательный сериал для школьников, чтобы объяснить основы предпринимательства и донести детям в простой форме информацию о сложностях ведения собственного дела.

Источник: 24 канал

К курсам привлекли профессиональных преподавателей, украинских стартаперов и актеров. На курсе будут изучать теорию и рассматривать реальные кейсы из отечественного бизнеса.

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"У нас очень талантливые дети. Просто им нужно немного помочь. Их нужно правильно направить. Помочь им не найти идею, так как идеи у многих уже есть, а помочь ее протестировать на конкурентоспособность на рынке, помочь им упаковать их идею. Понять, кто их клиент. Также рассказать, как они могут продвигать собственное дело, показать им перспективу", – пояснила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Ионан.

Почему образовательный сериал – правильное решение

Преподавательница и участница образовательного курса Надежда Омельченко отметила, что форма преподавания в виде сериала выбрана правильно, ведь так школьникам освоить основы предпринимательства будет легче.

Кроме того, у детей не будет проблем с пониманием материала, ведь с 11 – 12 лет с подростками уже можно общаться на тему бизнеса и даже помогать им создавать свой собственный бренд.

Подростки собственно поймут, что бизнес – это не так трудно, как кажется. Однако поймут также, что он имеет специфику. Это не "у меня есть идея". Между идеей и своим бизнесом есть еще путь. Именно этот курс помогает преодолеть его,

– сказала Омельченко.

Актер и ведущий сериала Виталий Зеленый признался, что ему не хватало в школе таких основ предпринимательства. Кроме того, по его словам, во время съемок проекта он сам вдохновился тем, чтобы открыть свое дело.

"Когда ты общаешься с таким количеством успешных людей и они делятся с тобой своим опытом, то ты задумаешься о том, чтобы открыть что-то свое", – заверил Зеленый.

Где доступен курс

Сейчас образовательный курс доступен на сайте "Дия. Цифровое образование". Однако Минцифры хочет сделать "Основы предпринимательства" факультативными во всех школах страны.

Переговоры с Министерством образования по этому поводу уже ведут. В Министерстве цифровой трансформации надеются, что уже с осени новые факультативы введут во всех школах.