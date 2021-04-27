Всего создатели отсняли 8 серий продолжительностью от 5 до 10 минут. В них блогер вместе со слушателями экспериментирует, делится опытом и узнает новую информацию о финансах.

На тему Финансовая грамотность для предпринимателей: учебный сериал от государственной онлайн-платформы

О чем этот сериал

"Финансовый сенсей" рассматривает реальные жизненные ситуации, в частности рассказывает, как:

планировать бюджет и экономить;

отложить средства и накопить на заветную вещь;

пользоваться кредитным лимитом и не платить проценты;

уберечь свои средства от кибермошенников и управлять деньгами онлайн в любом уголке мира и тому подобное.

Бесплатно посмотреть сериал можно на портале "Дия.Цифровое образование". Участие в съемках принял украинский актер Дмитрий Музыка.

Во время презентации образовательного сериала заместитель министра цифровой трансформации Украины Валерия Ионан отметила, что на портале "Дия.Цифровое образование" уже есть несколько подобных проектов, посвященных теме финансовой грамотности.

Особенность нового образовательного сериала о финансах – это молодежный формат, где комбинируются обучение и развлечения, а полезная информация и советы "упакованы" в привлекательную обертку для молодой аудитории,

– заявила Валерия Ионан.

Заместитель главы Национального банка Украины Алексей Шабан отметил, что для Нацбанка важным является сосредоточение на улучшении уровня финансовой грамотности молодежи.

Добавим, что уровень финансовой грамотности в Украине – самый низкий среди стран Европы, а наименее осведомленной в финансах является молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.