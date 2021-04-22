На магистратуре цена обучения еще выше – от 11 000 фунтов стерлингов (около 431 500 гривен) в год. Такие расценки действуют только для граждан Великобритании, а иностранные студенты платят еще больше. Так на что британские вузы тратят такие огромные суммы?

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Преподаватели и научные исследования

Больше всего средств идет на оплату труда преподавателей и научные исследования. Ежегодно все университеты страны тратят на это около 14,4 миллиарда фунтов стерлингов.

Однако это не означает, что все преподаватели Великобритании ездят на позолоченных автомобилях, ведь в эту сумму также входят зарплаты технического и административного персонала вузов.

Благоустройство и развитие

1,34 миллиарда фунтов стерлингов британские университеты и колледжи ежегодно выделяют на улучшение условий обучения студентов.

Сюда следует отнести косметические и капитальные ремонты зданий, благоустройство территории вузов, а также строительство новых корпусов, скоростной интернет и коммунальные услуги.

Библиотеки

В среднем на университетские библиотеки ежегодно тратят около 630 миллионов фунтов стерлингов.

Такая сумма рассчитана путем оценки деятельности 390 библиотек в 2014 – 2015 учебном году в Великобритании.

Сколько денег уходит на содержание университетских библиотек / Фото Pexels

Гранты и стипендии

В общем 833 миллиона фунтов стерлингов британские вузы ежегодно выделяют на оплату грантовых программ и стипендий.

Именно такая цена обучения тех, кто бесплатно получает степень бакалавра или магистра в Великобритании благодаря одаренности или из-за сложной финансовой ситуации.

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Другое

Каждый день университеты пользуются услугами сторонних компаний и специалистов, в том числе электриков, сантехников или садовников.

Кроме этого, во многих вузах действуют различные сервисы для студентов, в том числе спортивные секции и кружки.

На все это высшие учебные заведения Великобритании тратят в среднем 871 миллион фунтов стерлингов ежегодно.