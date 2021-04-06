Более миллиарда гривен выделят на ноутбуки учителям для организации онлайн-обучения
В бюджете на 2021 год выделят более 1 миллиарда гривен на меры по борьбе с COVID-19 и его последствиями во время обучения в школах. В частности, деньги пойдут на ноутбуки учителям.
Источник:"Всеосвіта"
Начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Юрий Кононенко рассказал, что средства из новой субвенции направят на обустройство техникой рабочего места учителя.
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"Прежде всего – закупку ноутбуков для организации онлайн-обучения", – подчеркнул Юрий Кононенко.
Отметим, что в Украине почти половина областей перешла в красную зону, а в некоторых городах даже составляли усиленный карантин.
В Минздраве говорят, что еще 3 региона рискуют попасть в красную зону карантина из-за ситуации с COVID-19 – Хмельницкая, Винницкая и Донецкая области.
Кроме того, школы в большинстве регионов Украины обучают учеников дистанционно.
В каких городах ученики перешли на онлайн-обучение:
- Ивано-Франковск
- Чернигов
- Винница
- Закарпатье
- Львов
- Киев
- Одесса
- Николаев
- Полтава
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