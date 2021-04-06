В бюджете на 2021 год выделят более 1 миллиарда гривен на меры по борьбе с COVID-19 и его последствиями во время обучения в школах. В частности, деньги пойдут на ноутбуки учителям.

Начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Юрий Кононенко рассказал, что средства из новой субвенции направят на обустройство техникой рабочего места учителя.

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"Прежде всего – закупку ноутбуков для организации онлайн-обучения", – подчеркнул Юрий Кононенко.

Отметим, что в Украине почти половина областей перешла в красную зону, а в некоторых городах даже составляли усиленный карантин.

Важно! Сейчас в красной зоне сейчас находятся 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

В Минздраве говорят, что еще 3 региона рискуют попасть в красную зону карантина из-за ситуации с COVID-19 – Хмельницкая, Винницкая и Донецкая области.

Кроме того, школы в большинстве регионов Украины обучают учеников дистанционно.

В каких городах ученики перешли на онлайн-обучение:

Ивано-Франковск

Чернигов

Винница

Закарпатье

Львов

Киев

Одесса

Николаев

Полтава

Ситуация с коронавирусом в Украине. По состоянию на 5 апреля коронавирус обнаружили у 10 179 человек. К сожалению, еще 254 пациента умерли в результате осложнений. Всего с начала пандемии в Украине заболели более 1 755 888 жителей, из них выздоровели – 1 352 139 человек.