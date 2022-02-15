Всего с начала запуска программы на карточки украинцев перечислили более 8,6 миллиардов, из них уже 3 миллиарда гривен граждане потратили.

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На что украинцы тратят "ковидную тысячу"

Безусловным лидером по расходам средств, которые граждане получили за вакцинацию, является приобретение книг. Меньше чем за два месяца украинцы купили книг на 1 миллиард гривен. Это существенная поддержка для издательского бизнеса.

Среди самых популярных видов расходов также:

кинотеатры – 658 миллионов гривен;

театры, концерты и развлекательные услуги – 341 миллион гривен.

Добавим, что с 14 февраля украинцы в возрасте от 60 лет могут потратить средства, начисленные по программе "єПідтримка", на оплату коммунальных услуг. Сейчас более 3,5 миллиона граждан старше 60 лет уже имеют две дозы вакцины от COVID-19.

А все украинцы, которые имеют бустерную прививку от COVID-19, с середины марта смогут получить дополнительные 500 гривен.

К слову, с 7 февраля украинцы в возрасте от 14 до 18 лет могут получить тысячу гривен по программе "єПідтримка". Чтобы оформить выплату, нужно быть дважды вакцинированным против COVID-19.

Куда подросткам можно будет потратить тысячу гривен:

Оплатить обучение или общежитие (в том числе получение дошкольного, внешкольного образования, занятия в кружках, секциях, получение профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего образования, питания в учебных заведениях, проживание в общежитиях учебных заведений).

На внутренние пассажирские перевозки железнодорожным и авиационным транспортом.

На приобретение книг, печатных средств массовой информации, товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских товаров.

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