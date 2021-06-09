Более половины (51%) людей в возрасте от 18 до 34 лет повысили собственный уровень финансовой грамоты во время локдаунов, а 42% – стали лучше разбираться в финансовых продуктах и услугах на рынке. Повысился также уровень уверенности в денежном положении множества миллениалов.

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Почему это важно

Это хорошие новости, учитывая, что в прошлом году исследования показывали резкое повышение финансового беспокойства среди миллениалов через начало пандемии.

Также это положительная тенденция, что касается общего низкого индекса финансовой грамотности и его влияния на ментальное благосостояние молодежи, зафиксированного в 2020 году.

Детали исследования

Лучшие показатели повышения уровня финансовой грамоты зафиксировано в столице Великобритании – Лондоне. Здесь 49% миллениалов в течение года использовали дополнительное время дома на анализ и развитие собственной финансовой ситуации.

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Несмотря на положительные результаты опроса, все еще насущными остаются некоторые пробелы в знаниях в области финансов. В частности молодежь не имеет достаточных знаний о кредитных рейтингах и возможностях влияния на этот показатель.

53% опрошенных в возрасте от 18 до 34 лет не знают, что открытие сразу нескольких ссудных счетов негативно влияет на их кредитный рейтинг.

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