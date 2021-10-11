Оккупанты продолжают реализовывать политику милитаризации образования в Крыму и Севастополе, открывая так называемые кадетские классы с изучением военного дела, истории РФ и военной подготовкой.

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На днях в Севастополе оккупанты привели к "присяге" пятиклассников, учеников так называемого кадетского класса Росгвардии. 30 учеников из гимназии №10 дали так называемую торжественную клятву на верность "Родине" и кадетскому движению.



Детей в оккупированном Крыму заставляют приносить присягу / скриншот

"Еще 50 ученикам торжественно вручили форму путинюгенда в оккупированной Евпатории. Российские оккупанты не упускают ни одного мгновения для своей подлой пропаганды и милитаризации украинских детей и подростков, – написал Штирлиц.



Ученикам в оккупированном Крыму вручили форму "кадетского класса" / Фото Штирлица

Отметим, что это первый в оккупированном Севастополе кадетский класс под кураторством Росгвардии. Его создали благодаря взаимодействию руководства гимназии №10, незаконного "городского департамента образования" и командного состава "севастопольского полка Нацгвардии РФ".

Ученики в этом классе носят милитари форму, а обращение к учителю проходит строго по правилам, принятым у военных.

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Директора гимназии Светлана Рукавицына говорит, что детей в новый "кадетский класс" отбирали по успеваемости и по группе здоровья, потому что там будет большая физическая нагрузка.

На уроках дети изучают начальную военную подготовку, хореографию, основы безопасности жизнедеятельности и углубленный курс истории России. Причем часть занятий проводят росгвардейцы.

Украинские правозащитники отмечают, что все образование на территории оккупированного Крымского полуострова построено так, что там больше пропаганды, осквернения исторических фактов и дезинформации детей, чем самого обучения.

Известно, что всего на территории оккупированного Крыма действуют три профильных класса так называемой Росгвардии: два пятых класса и один первый.

Что известно о милитаризации детей в Крыму

Российские власти открывают в крымских школах кадетские классы и проводят набор в военно-патриотическое движение “Юнармия”. Детей учат разбирать оружие и стрелять, носить камуфляж и ходить строем.



Украинские правозащитники не раз обращали внимание на военизированный формат воспитания детей в аннексированном Крыму. Психологи отмечают давление на сознание детей в современном образовании России.



Ранее прокуратура аннексированного Крыма открыла производство из-за пропаганды войны среди детей в Крыму.

К слову, в Вооруженные силы России за время оккупации Крыма призвали более 34 тысяч крымчан. Начиная с 2015 года, на полуострове незаконно провели 13 призывных кампаний.