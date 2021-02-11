После внедрения онлайн-обучения во всем мире стал популярным новый образовательный тренд – микрообучение. Он помогает уменьшить скуку учеников, удержать внимание детей и способствует долговременному запоминанию информации.

Учительница-методист Новопечерской школы Оксана Хомич рассказала, что такое микрообучение и как его использовать для повышения мотивации учеников на уроках.

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Что такое микрообучение

Это короткие уроки (2 – 7 минут), которые помогают ученикам за минимум времени полностью погрузиться в тему. Но это должна быть узкопрофильная и короткая тема. Это могут быть небольшие блоки с текстом, изображениями, мультимедией, играми или тестами.

То есть идея этого подхода заключается в том, что ученик усваивает информацию небольшими кусочками. Этот метод можно внедрять во время обычных уроков в школе или во время дистанционки.

Как объяснять материал? Интересно, что объяснение и закрепление материала должно длиться одинаковое количество времени – около 1 – 2 минут.

Мне нравится практиковать микрообучение, предлагая детям коротенькие видео. Если это начальная школа, то эффективно подавать видео длительностью 2 – 3 минуты, из которых одна минута – объяснение и еще две – закрепление материала,

– добавляет эксперт.

Зато, по словам учительницы, в старшей и средней школе во время микрообучения следует давать ученикам 2 – 3 минуты видеопояснения темы, а затем до 5 минут на закрепление.

Как правильно применять подход микрообучения в школе

Эффективное микрообучение предполагает несколько обязательных фаз:

предварительное обдумывание: когда ученик задает себе вопрос, почему и зачем он это собирается изучать;

непосредственно фаза выполнения: просмотр обучающего видео. На этом этапе очень важным является постоянный самоконтроль и рефлексия (стоит задавать себе вопросы и находить на них ответы);

фаза самооценки: ученик выполняет тест, чтобы увидеть насколько успешно он усвоил тему.

Итак, общий принцип эффективности микрообучения таков: малыми кусками, с постоянной самопроверкой, постепенно двигаться к следующему блоку новой информации.



Микрообучение на уроке / Фото tvoemisto.tv

Как закреплять материал во время микрообучения? Учителя могут использовать обычные тесты или тематический пазл, где ученики продемонстрируют полученные знания (для этого есть много специальных программ). Отталкивайтесь от темы урока и выберите подходящий метод проверки.

Во время микрообучения надо потратить две минуты времени на повтор материала и еще от 3 до 5 минут – на проверку и закрепление. А после этого можно уже проверять знания школьников.

Как микрообучение мотивирует учеников

Микрообучение предполагает разделение информации на небольшие блоки. Современным ученикам это нравится, ведь так они и привыкли усваивать информацию. Поэтому не теряют мотивацию. Они будут максимально вовлечены в образовательный процесс.

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Микрообучение – это об интересном материале в сжатом виде. Дети с большой вероятностью выберут тренинг с микрообучением, чем чтение лекции или просмотр длительного видеоурока. А еще школьники быстро могут загрузить короткое видео в свой гаджет и смотреть его в удобное время.

Но подчеркиваем, что микрообучение не стоит использовать, если вам нужно объяснить ученикам многоступенчатую концепцию или если тема урока требует углубленного изучения.

Как работает метод микрообучения во Всеукраинской школе онлайн? На платформе ВШО в коротких и ярких видеоуроках продолжительностью 5 – 7 минут логично и структурировано изложена самая важная информация по теме.

Также к каждому уроку есть сжатый конспект, упражнения и творческие задания, список материалов для проработки. Материалы разнообразны – от карт и рисунков до первоисточников или интересных статей. С помощью тестов можно закрепить знания или сделать самопроверку, или же они могут стать просто "домашними заданиями".