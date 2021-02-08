Сейчас в соцсетях распространяется множество мифов о школьной реформе. В частности, говорят, что не все дети смогут попасть в старшие классы и о том, что лицеи будут создавать только в крупных городах.

Поэтому член комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина рассказала в своем фейсбуке, в какие популярные мифы о старшей школы не стоит верить.

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Главные мифы о профильном школьном образовании

Миф № 1. Мест в лицеях на всех не хватит

По словам эксперта, местные органы власти ведут учет детей и учитывают состоятельность каждого учебного заведения. Поэтому они смогут обеспечить дополнительные классы при необходимости.

А если учебное заведение будут реорганизовывать или закрывать, то ученикам обеспечат возможность обучения на соответствующем уровне. Поэтому, Гришина заверила, что места в лицеях хватит всем желающим школьникам.

Миф № 2. Лицеи будут далеко от дома

Гришина подчеркнула, что сейчас в Украине продолжается реформа деинституализации, благодаря которой будет создано достаточное количество лицеев, чтобы детям не приходилось расставаться с семьей – соответствующий законопроект внесли в парламент. Это сбалансирует соотношение надлежащего качества образования и территориальной доступности.

Добавим, что бывшая Министр образования Лилия Гриневич заверила, что областные государственные администрации и крупные города будут сами определять, где будет находиться лицей.

Миф № 3. До лицея трудно будет добраться

Гришина утверждает, что органы местного самоуправления за бюджетные средства должны обеспечить подвоз учащихся в учреждения образования, а после окончания уроков – домой.

Кроме того, лицеев по Украине будет достаточное количество для максимального учета принципа территориальной доступности.

Миф № 4. В городках с населением до 50 тысяч лицеев не будет

Это тоже миф, которому не стоит верить. Ведь, по словам Гришиной, лицей можно будет создать, но его учредителем будет не местная община, а областной совет. Она же будет принимать решение о целесообразности открытия лицея.

К тому же, в МОН отметили, что решение о создании лицеев будут принимать областные и городские советы населенных пунктов, а также все органы местного самоуправления с численностью населения менее 50 тысяч жителей.

Миф № 5. Ученикам лицеев, которые будут приезжать из других городов и сел, придется снимать жилье

Гришина заверила, что законом предусмотрено создание и содержание пансионов. Ученики будут иметь возможность при необходимости оставаться в них. То есть ученики будут иметь право выбора и сами выбирать удобный для себя вариант.

А по словам Гриневич, в города и селах, в частности, позаботятся о формате лицеев, а рядом с ними могут создать пансионы или общежития, где могут жить дети в возрасте от 16 до 18 лет.

Миф № 6. После гимназии сложно будет поступить в лицей

Впоследствии определят четкие правила зачисления учащихся в учебные заведения, и они будут едины для всей страны. Конкурс в лицей будут проводить только в том случае, если количество поданных заявлений о зачислении превысит общее количество свободных мест.

Кроме того, с 2027 года в лицей можно будет поступить по результатам ВНО для учеников, окончивших 9 классы.

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Миф № 7: Большинство школ уже с 2021 года перестанет принимать учеников в старшие классы

В Минобразования пояснили, что на самом деле всех учеников, которые захотят после 9 класса продолжить обучение в школе, будут зачислять в 10 класс. То есть, для детей, которые сейчас переходят в 10-11 класс, ничего не меняется.

Ни одного выпускника 9 класса не лишат права на продление полного общего среднего образования. А учиться при новой реформе ученики 10 классов начнут с 2027 года.

Что ученикам даст школьная реформа

Юлия Гришина заверила, что школьная реформа даст несколько преимуществ. В частности:

обеспечит качественное образование, особенно в сельской местности, где часто один учитель преподает несколько предметов;

предоставит школьникам возможность лучше понять, в какой сфере стоит себя реализовать с учетом личных способностей и предпочтений;

предусмотрит сосредоточение старших классов преимущественно в отдельных учебных заведениях – лицеях.

В то же время член Комитета ВР по вопросам образования и науки считает, что система реформы школьного образования не является совершенной. В частности, есть проблемы с ресурсами на основание лицеев.

Именно поэтому мы разработали законопроект, который позволит создавать лицеи не только областным советам крупных городов, но и всем органам местного самоуправления. Также планируем временно снизить минимальный порог учебных направлений (профилей) с 4 до 2,

– подчеркнула эксперт.

Таким образом реформа будет происходить плавно – все создадут необходимое количество заведений, после чего мы будем постепенно повышать требования к профильному образованию, – обратила внимание Юлия Гришина.