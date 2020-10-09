Мicrosoft поможет школам проводить онлайн уроки
Министерство образования и науки и "Майкрософт Украина" договорились о помощи украинским учреждениям и школам в налаживании дистанционного обучения.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.
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Так, МОН решили договориться с "Майкрософт Украина" через значительное распространение заболевания COVID-19. В частности, украинские учреждения образования смогут наладить проведение онлайн-занятий бесплатно, применяя центр командной работы Microsoft Teams for Education.
Почему этот сервис необходим для школ:
- он помогает организовать виртуальные классы, онлайн-уроки и онлайн-заседания педагогических советов и тому подобное;
- он предоставляет возможность создания закрытых чатов для общения, осуществления видеоконференций с участием 300 участников, загрузки материалов и возможность их распространять;
- там учителя смогут создавать цифровые тетради и журналы успеваемости, планировать задания, контролировать их выполнение, осуществлять оценивание, формировать электронное расписание, систематизировать учебные материалы и тому подобное.
В Минобразования отметили, что сейчас также проходят переговоры с другими компаниями по обеспечению учебных заведений бесплатными инструментами для дистанционного обучения.
Кроме того, в МОН добавили, что они с Министерством цифровой трансформации Украины и международными партнерами прорабатывают вопрос о продлении "Всеукраинской школы онлайн".
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