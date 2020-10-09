Министерство образования и науки и "Майкрософт Украина" договорились о помощи украинским учреждениям и школам в налаживании дистанционного обучения.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Интересно Массовый карантин в вузах и школах, иск Шкарлета и зарплаты учителям – итоги недели в образовании

Так, МОН решили договориться с "Майкрософт Украина" через значительное распространение заболевания COVID-19. В частности, украинские учреждения образования смогут наладить проведение онлайн-занятий бесплатно, применяя центр командной работы Microsoft Teams for Education.

Почему этот сервис необходим для школ:

он помогает организовать виртуальные классы, онлайн-уроки и онлайн-заседания педагогических советов и тому подобное;



и онлайн-заседания педагогических советов и тому подобное; он предоставляет возможность создания закрытых чатов для общения, осуществления видеоконференций с участием 300 участников , загрузки материалов и возможность их распространять;



, загрузки материалов и возможность их распространять; там учителя смогут создавать цифровые тетради и журналы успеваемости, планировать задания, контролировать их выполнение, осуществлять оценивание, формировать электронное расписание, систематизировать учебные материалы и тому подобное.

В Минобразования отметили, что сейчас также проходят переговоры с другими компаниями по обеспечению учебных заведений бесплатными инструментами для дистанционного обучения.

Кроме того, в МОН добавили, что они с Министерством цифровой трансформации Украины и международными партнерами прорабатывают вопрос о продлении "Всеукраинской школы онлайн".