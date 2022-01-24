Почему в мире до сих пор существует огромная проблема с образованием: неутешительная статистика

24 января во всем мире отмечают Международный день образования. Что известно об этом празднике и почему в мире до сих пор существует огромная проблема с образованием – читайте в статье.

Международный день образования: что это за праздник

Праздник был впервые провозглашен ООН в 2018 году для празднования роли образования для мира и развития. Интересно, что инициатором введения такого дня стала Нигерия. Идею поддержали 58 государств-членов конференции.

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Тогда же составили соответственно резолюции в поддержку качественного равноценного образования, которое должно быть доступно для каждого человека независимо от его национальности, пола и социального положения.

В принципах ООН указано, что образование помогает человеку стать грамотным, получить уверенность в себе и обеспечить благополучие для себя и своей семьи в будущем.

Что будет в этом году? 24 января 2022 года мир будет отмечать четвертый Международный день образования под лозунгом "Меняем курс, трансформируем образование". Цель темы – понять влияние последних двух лет на то, как изменилось образование, чтобы найти новые и инновационные способы сделать образование снова доступной для всех.

Нынешний праздник станет платформой для демонстрации важнейших преобразований, которые необходимо выполнять, чтобы реализовать фундаментальное право каждого на образование и построить инклюзивное и мирное будущее.

Украина ежегодно присоединяется к чествованию Международного дня образования и рассматривает его в контексте формирования ориентиров относительно определения и корректировки образовательной политики.

Как отмечают этот день? В Международный День образования на государственном уровне проходят многочисленные переговоры, призванные улучшить качество и условия образования.

В учебных заведениях проводятся мероприятия, по распространению знаний об образовании среди детей и молодежи. А на телевидении транслируются документальные и художественные фильмы, посвященные образованию.

В ООН утверждают, что каждый человек может приложить личные усилия в празднование этого дня: научить ребенка читать или писать, помочь ученику, студенту или взрослому усвоить определенные знания.

Почему образование важно

Образование – это ключ к грамотности, а следовательно, к созданию достойной жизни и формированию успешного общества. Получая новые знания и навыки, человек не только развивается и улучшает свое благосостояние, но и повышает уровень жизни своего города, региона или страны.

Каждый человек имеет возможность получить достойное и доступное образование независимо от того, где он проживает, сколько ему лет и сколько у него денег. Международный день образования помогает понять важность грамотности для себя и других.

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Неутешительная ситуация с образованием в мире

К сожалению, около 265 миллионов детей и подростков до сих пор не имеют возможности пойти в учебное заведение или закончить школу.

К тому же, в отчете ЮНЕСКО также указывается на низкий процент учащихся, заканчивающих школы. Так, в период с 2010 по 2015 год начальную школу закончили 83% детей, среднюю – 69%, а старшую – лишь 45%.

Статистика ЮНЕСКО:

на сегодняшний день 258 миллионов детей и молодежи все еще не посещают школы;

617 миллионов детей и подростков не умеют читать и выполнять элементарные функции в математике (сложение, вычитание);

менее 40% девушек в странах Африки заканчивают среднюю школу;

высшее образование получается лишь 30% населения планеты;

еще около четырех миллионов детей и молодежи, считающихся беженцами, не учатся.

Важно! Особенно ситуация с образованием ухудшилась во время пандемии коронавируса. По данным отчета Детского фонда ЮНИСЕФ, по меньшей мере треть школьников в мире (а это 463 миллиона детей) не смогли получить доступ к дистанционному обучению.

В целом закрытие школ, университетов и других учебных заведений, отразились на жизни 1,6 миллиарда человек в более 190 странах.

Ситуация с образованием в Украине! Наше государство занимает 9 место в мире по уровню грамотности, этот показатель определяется в процентах и составляет 99,8% для нашей страны. Что касается индекса уровня образования, то здесь Украина находится аж на 48 месте.

Также есть перечень статистических данных, которые позволяют определить отношение к образованию в нашей стране:

На одного учителя приходится в среднем 9 – 0 учеников.

В последние годы 60% учеников продолжают после 9 класса учиться в школе.

В украинских школах работают учителя со средним возрастом 45 лет.

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К слову, в Минобразования заявили, что в течение 2021 года им удалось выполнить в полном объеме более 40 важных достижений. В то же время они уже рассказали, какие планы имеют на 2022 год. Среди прочего, планируют запустить НУШ в 5 классах и восстановить общежития для студентов. Все цели МОН на этот год – читайте здесь.