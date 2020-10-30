В Министерстве образования и науки советуют учителям отдавать предпочтение зеленой ручке, а не красной, когда они проверяют тетрадь школьника. Чем этот метод интересен и как он помогает мотивировать учеников лучше учиться – читайте в материале.

И здесь все дело вовсе не в цвете ручки, как некоторые могут подумать. На самом деле метод зеленой ручки заключается в том, чтобы фиксировать внимание ребенка на успехах, а не ошибках, передает издание "Освитория".

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Благодаря этому ребенок сможет увидеть, что у него лучше получается. Так взрослые учат детей не концентрироваться на поражениях, а видеть свои маленькие победы. В то же время это будет мотивировать учеников, ведь они невольно будут стремиться повторять положительный опыт.

Например: в тетради ученик написал тридцать раз букву "а". Учитель должен зеленой ручкой обозначить те буквы, которые удались ребенку лучше. Ученик увидит, что он умеет писать красиво и правильно – стоит только повторить успех, который отметил учитель.



Метод зеленой ручки / Фото tutkatamka

Кто придумал заменить красную ручку на зеленую? Метод зеленой ручки разработал основатель гуманной педагогики Шалва Амонашвили. Одна история вдохновила его отказаться от идеи заставлять учеников фокусироваться на ошибках, а помогать им замечать положительные изменения.

"Однажды девочка открыла тетрадь, где все было исчерченными красными чернилами, и расплакалась: "Я не люблю математику, я ничего не понимаю. У меня все подчеркнуто красным, везде ошибки". Мое сердце разрывается, когда дети плачут", – подчеркнул он.

Тогда Шалва Амонашвили решил прислушался к голосу этой девочки, которая спрашивала его: "Почему учителя всегда ищут ошибки?". После этого он вспомнил слова Сухомлинского: "Ведите детей от успеха к успеху, от радости к радости". Так и появилась эта идея.

Уже на следующий день педагог отказался от красной ручки и работал с детскими тетрадками, используя только зеленый цвета.

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"Если хоть одно слово в предложении написано правильно, если хоть один математический пример решен правильно – это успех. Я подчеркиваю это зеленым: "Молодец! Я рад, я удивлен!", – говорит Шалва.

Как родители могут воплощать метод зеленой ручки? Эксперт говорит, что если ваш ребенок сделал что-то плохое, то взрослым не стоит показывать злость. Лучше спросите у ребенка, почему он поступил именно так. Если будете ставить вопрос обычным тоном, то узнаете ответ на каждый пункт в деталях.

"К примеру, на обоях нарисована картину для папы – это тот слоник из мультика. А на полу мука, потому что хотелось испечь рогалики "как это делает мама", – привел примеры Амонашвили.

То есть родители должны акцентируйте внимание ребенка на хорошем и рассказать ей, как сделать правильно. Например, мама может поблагодарить дочери за помощь на кухне: "У меня растет настоящая помощница! Но сырую муку мы не сможем есть. Давай завтра вместе приготовим рогалики. Я подскажу, что делать".