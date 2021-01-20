У учителей есть множество методов, которые помогают в преподавании. Мы предлагаем вам еще один прием который точно пригодится – метод шестиугольника, который пришел к нам из Великобритании. Он позволяет избежать пассивного слушания и побуждает учеников к активной работе.

Кроме того, этот метод повышает эффективности занятий и обучает учеников самостоятельности. А автором методики является учитель истории Рассел Тарр, сообщает издание "На урок".

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Почему шестиугольник? В основе этого метода лежит использование шестиугольных карточек (гексов). Ведь большое количество сторон фигуры помогает ученикам проявить творческие способности.

Учитель дает несколько шестиугольников детям, они собирают их в определенную картину, выполняя при этом конкретное задание. Каждая карточка отображает один из аспектов темы урока.

Все шестиугольники соединяются между собой определенными понятиями или событиями, а ученики должны установить эти связи. Работа с шестиугольниками позволяет проанализировать учебный материал и переосмыслить его, не ограничиваясь в выводах и рассуждениях.

Варианты применения метода шестиугольного обучения

Ученик должен быть вовлеченным в учебный процесс: критически и логично осмысливать информацию, сопоставлять, классифицировать, обобщать, быть активным и самостоятельным. И шестиугольное обучение очень в этом поможет!

Учебный материал в шестиугольниках

Учитель разрезает шестиугольные карточки и предлагает ученикам собрать мозаику. То есть дети получают готовый учебный материал, записанный в шестиугольниках, из которых им нужно собрать пазл. В карточки можно вписать слова, цифры, словосочетания, текст. Ученики должны выполнить задание и соединить шестиугольники в единое целое.

Например: так можно организовать повторение материала на уроках украинской литературы в 11 классе. Берем тему, например "Поэзия 1920-1930-х годов ХХ века" Карты можно заполнить терминами и определениями (авангардизм, расстрелянное возрождение, соцреализм и т. п), именами поэтов этого периода (П. Тычина, М. Зеров, М. Семенко, Н. Рыльский, Г. Драй-Хмара), а также названиями их произведений.

Магия чистых карточек

Учитель оставляет шестиугольники пустыми, чтобы ученики могли заполнить их и высказать свое мнение. Это прекрасный вариант для удаленной работы: вы можете предложить детям вырезать карточки самостоятельно.

Например: изучение новой темы "Криволинейное движение" – физика, 10 класс. Для понимания процессов учащиеся должны ознакомиться с орбитальными, вращательными, криволинейными движениями, изучить понятие "период вращения", "частота вращения", знать соответствующие формулы. Все понятия нужно вписать в пустые строки. А когда гекс будет составлен, дети объясняют теорию и обосновывают понятие.

Работа в группах

Метод подходит не только для индивидуальной работы – дети могут объединяться в команды. Каждая группа заполняет свои шестиугольники. Затем команды обмениваются наработками и пытаются собрать мозаику одноклассников.

Например: при обобщении материала по морфологии (программа украинского языка для 5 класса) можно предложить ученикам объединиться в четыре группы и систематизировать материал. Первая группа собирает гексы "Части речи", вторая – "Существительные", третья – "Глаголы" и другие. Так за короткое время вы организовываете систематизацию материала.

Пример использования метода шестиугольника на онлайн-уроке: видео

Цветные шестиугольники

В таком случае карточки должны быть разного цвета, тогда каждый цвет будет объединять учебный материал в определенную категорию. Так что цвет определяет определенную классификацию, а учебный материал распределяется по видовым признакам.

Задача учащихся – соединить шестиугольники. Будьте готовы, что может возникнуть много способов, различных связей. Это отличный вариант для математики, естественных дисциплин и т. д.

Познавательные картинки

Шестиугольники могут быть с изображениями, из которых учащиеся составляют коллаж. Такой вариант идеально подходит для изучения исторических событий, искусства и культуры.

Как создать шестиугольники онлайн

Для того, чтобы облегчить работу учителей, Рассел Тар разработал шаблон для создания шестиугольников, которым может воспользоваться каждый. Его можно найти по этой ссылке.

Для этого следует:

В окошке Title написать тему.

В блоке Introduction прописать подробную инструкцию для учащихся.

В третьем блоке, Hexagons Text, записать ключевые слова для шестиугольников. Их должно быть не менее пяти. Каждая новая строка – это новый шестиугольник.

Также вы можете сгенерировать любую тему и предложить ученикам работать просто на сайте. Дети могут обрабатывать созданный предложенный материал. Шестиугольники можно передвигать мышкой, менять их цвет и удалять лишние.