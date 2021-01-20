Метод шестиугольника: интересные идеи, как развивать активность и самостоятельность у учащихся
У учителей есть множество методов, которые помогают в преподавании. Мы предлагаем вам еще один прием который точно пригодится – метод шестиугольника, который пришел к нам из Великобритании. Он позволяет избежать пассивного слушания и побуждает учеников к активной работе.
Кроме того, этот метод повышает эффективности занятий и обучает учеников самостоятельности. А автором методики является учитель истории Рассел Тарр, сообщает издание "На урок".
Интересно После локдауна в школы Киева вернутся ученики 1 – 4 классов и выпускники, – Кличко
Почему шестиугольник? В основе этого метода лежит использование шестиугольных карточек (гексов). Ведь большое количество сторон фигуры помогает ученикам проявить творческие способности.
Учитель дает несколько шестиугольников детям, они собирают их в определенную картину, выполняя при этом конкретное задание. Каждая карточка отображает один из аспектов темы урока.
Все шестиугольники соединяются между собой определенными понятиями или событиями, а ученики должны установить эти связи. Работа с шестиугольниками позволяет проанализировать учебный материал и переосмыслить его, не ограничиваясь в выводах и рассуждениях.
Варианты применения метода шестиугольного обучения
Ученик должен быть вовлеченным в учебный процесс: критически и логично осмысливать информацию, сопоставлять, классифицировать, обобщать, быть активным и самостоятельным. И шестиугольное обучение очень в этом поможет!
Учебный материал в шестиугольниках
Учитель разрезает шестиугольные карточки и предлагает ученикам собрать мозаику. То есть дети получают готовый учебный материал, записанный в шестиугольниках, из которых им нужно собрать пазл. В карточки можно вписать слова, цифры, словосочетания, текст. Ученики должны выполнить задание и соединить шестиугольники в единое целое.
Магия чистых карточек
Учитель оставляет шестиугольники пустыми, чтобы ученики могли заполнить их и высказать свое мнение. Это прекрасный вариант для удаленной работы: вы можете предложить детям вырезать карточки самостоятельно.
Работа в группах
Метод подходит не только для индивидуальной работы – дети могут объединяться в команды. Каждая группа заполняет свои шестиугольники. Затем команды обмениваются наработками и пытаются собрать мозаику одноклассников.
Пример использования метода шестиугольника на онлайн-уроке: видео
Цветные шестиугольники
В таком случае карточки должны быть разного цвета, тогда каждый цвет будет объединять учебный материал в определенную категорию. Так что цвет определяет определенную классификацию, а учебный материал распределяется по видовым признакам.
Задача учащихся – соединить шестиугольники. Будьте готовы, что может возникнуть много способов, различных связей. Это отличный вариант для математики, естественных дисциплин и т. д.
Познавательные картинки
Шестиугольники могут быть с изображениями, из которых учащиеся составляют коллаж. Такой вариант идеально подходит для изучения исторических событий, искусства и культуры.
Как создать шестиугольники онлайн
Для того, чтобы облегчить работу учителей, Рассел Тар разработал шаблон для создания шестиугольников, которым может воспользоваться каждый. Его можно найти по этой ссылке.
Для этого следует:
- В окошке Title написать тему.
- В блоке Introduction прописать подробную инструкцию для учащихся.
- В третьем блоке, Hexagons Text, записать ключевые слова для шестиугольников. Их должно быть не менее пяти. Каждая новая строка – это новый шестиугольник.
Также вы можете сгенерировать любую тему и предложить ученикам работать просто на сайте. Дети могут обрабатывать созданный предложенный материал. Шестиугольники можно передвигать мышкой, менять их цвет и удалять лишние.
Поделиться новостью