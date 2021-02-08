Почти каждый урок ученики получают какую-то новую тему, ведь учебная программа переполнена информацией. Поэтому учителя постоянно объясняют материал и физически не успевают использовать многие приемы закрепления знаний.

Поэтому эксперты советуют применять на уроке метод "перевернутого класса", когда ученики получают меньше теории но имеют больше.

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Как работает метод "перевернутого класса"

Ключевая особенность приема – ученики заранее дома знакомятся с теорией и сведениями по теме, просматривая видеолекции в онлайне или прорабатывают материал самостоятельно.

Однако в классе школьники выполняют практические задания, которые учитель должен подготовить, и осмысливают учебный материал в ходе его обсуждения. То есть так они получают практический опыт применения приобретенных знаний.

Добавим, что основателем такого приема считают американского педагога Салмана Хана. Он записывает короткие содержательные видеоролики с объяснением математики для своих учеников.

Ключевые преимущества приема

Во время такого метода на уроке учитель не тратит время на объяснение теории, а сразу сосредотачивается на проведении практики или образовательных игр для закрепления знаний школьников.

В то же время ученики овладевают теорией самостоятельно с использованием современных технологий. Они могут просматривать видеолекции в любое время до урока. Даже если ученик не был на уроке, он не отстанет от одноклассников.



Ученик смотрит видеоуроки учительницы / Фото НУШ

Еще одно преимущество модели "Перевернутый класс" – это то, что ученики осваивают теоретический материал не для оценки, а ради знаний, которые они смогут использовать во время выполнения творческих практических заданий на уроке.

Какие недостатки у метода "перевернутого класса"? Кроме преимуществ, этот метод имеет и недостатки. К примеру, если ученик не выполнил домашнее задание (не изучил самостоятельно теоретический материал), то он не сможет полноценно работать на уроке.

Чтобы этого избежать учитель должен мотивировать школьников, предлагая во время уроков интересные игры или организуя дебаты и тому подобное.

Как использовать метод "перевернутого класса"

Вводите метод постепенно

Чтобы этот подход принес желаемый эффект, здесь надо готовить учеников постепенно учите их самостоятельности в обучении, ставьте четкие задачи и прогнозируйте результаты, время от времени предлагайте часть материала осваивать самостоятельно.

Ведь если сразу перевести обучение школьников исключительно по видеолекциям, то, вероятно, большинство учеников из класса просто не выполнят задание, не поняв смысл.

Ставьте четкие задачи перед учениками

Подробно объясните, какой именно материал ученики должны прочитать или пересмотреть, на что стоит обратить больше внимания. Школьники должны осознавать, почему они должны сделать домашнее задание.

Так, во время объявления домашнего задания скажите, какие параграфы учебника надо прочитать или видеоролики с лекциями посмотреть. И обязательно отметьте, что на следующем уроке будет творческий проект, командная игра-соревнование и тому подобное.

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Не обязательно каждый раз создавать авторский видеоконтент

В интернете есть множество полезных ресурсов, и этот видеоконтент можно использовать. При этом предлагаемые видео должны быть содержательными и не слишком длинными.

Также обязательно привлекайте учебник, ведь он адаптирован под необходимый минимум, который должен знать каждый ученик. Также предлагайте альтернативные источники информации, которые интереснее раскрывают тему урока.

Старайтесь избегать домашних заданий в виде пассивного просмотра

Но чтобы ученики лучше запоминали материал, привлекайте активные формы проработки материала. Чтобы они не просто смотрели видео, а работали с информацией. К примеру, попросите их создать конспект, таблицу, карту и тому подобное.

И обязательно контролируйте уровень подготовки школьников к уроку, например, предлагайте выполнение онлайн-тестов по содержанию учебного материала.

Мотивируйте учеников интересными заданиями в классе

Во время урока предлагайте школьникам интересные творческие задания, а не просто тесты на воспроизведение информации. Инициируйте обсуждение, играйте в интеллектуальные образовательные игры, и тому подобное. Ученикам должно быть интересно, потому что в противном случае этот метод не будет работать.