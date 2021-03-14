Сейчас на всех масштабных тренингах есть фасилитаторы. Эксперты советуют использовать этот метод и на уроках. Ведь он поможет ученикам получить необходимые навыки, научит коллективно принимать решения и улучшит взаимоотношения с учителем и сверстниками.

Американский психолог К. Роджерс считал, что фасилитация школьников – это действенный инструмент улучшения качества образования. И это очень важно использовать на уроках в современном мире.

К теме Ученики должны бояться учителя: 5 главных мифов о педагогах

Эксперты отмечают, что учитель сам может стать фасилитатором. То есть помочь школьникам прийти к конструктивным решениям посредством обсуждения и групповой работы.

Что такое фасилитация

Это организация процесса коллективного решения проблем в группе, что облегчает процесс совместного принятия решения. Такие задачи способствуют объединению школьников и пониманию, что все делают общее дело.



К тому же, разные люди вызывают разные чувства и реакции. А в команде человек может это сравнивать и видеть эмоции всех. Именно рвение взаимоотношений в группе обеспечивает ученикам значительные возможности для познания и развития.



Так, фасилитация в школе предполагает:

индивидуальный подход учителя к каждому ученику;

создание позитивного школьного пространства, построенного на справедливости, доверии и уважении;

толерантное отношение к инаковости и спокойное разрешение конфликтов;

создание особого микроклимата, который облегчает обучение, самодисциплины.

Что должны знать учителя?

Если вы выбираете фасилитацию как метод обучения в школе, вам нужно соблюдать следующие правила:

Быть искренним и правдивым (учитель-фасилитатор во взаимоотношениях со школьниками должен быть таким, какой он есть вне работы). Доверять детям и принимать каждого из них (учитель-фасилитатор должен всегда верить в способности и потенциал каждого ученика). Понимать детей на уровне эмпатии (учитель-фасилитатор должен пытаться узнать внутренний мир школьника, понять его поведение и мотивацию).

Как использовать метод фасилитации на уроках

Организуя такой урок, учитель научит учеников базовым навыкам эффективной коммуникации и принятия решений.

Метод фасилитации "Я – сообщение"

Ученики должны уметь общаться. Поэтому учитель должен смоделировать конфликт, в котором он будет выступать фасилитатором.

К примеру, объедините класс в группы из 4 человек или пары. Предложите школьникам выбрать конфликтную тему и "роли".

Затем попросите команды показать конфликт: это может быть импровизация или заранее прописанный сценарий.

Структура ситуации “Я – сообщение”:

Объективные факты, слова или поступки человека ("ты кричишь…")

Собственные эмоции ("Мне неприятно, страшно, я чувствую себя плохо…")

Собственные нужды ("Я заслужил на спокойное общение…")

Просьба ("пожалуйста, говори спокойно…")

Так, учащиеся должны разыграть конфликт с ситуациями "Я – сообщение" и "Я – высказывание" (когда ученик специально выражает эмоции).

И в конце не забудьте подвести итоги – обсудите с классом, сложно ли было конфликтовать, когда оппонент использует "Я – высказывание".



Фасилитация в классе / Фото НУШ

Метод фасилитации "Позитивный конфликт"

Это упражнение помогает учащимся научиться правильно конфликтовать и принимать групповые решения. А для этого детям необходимо взглянуть на прошлый негативный опыт и критически его оценить.

Пример ситуации "Позитивный конфликт":

Попросите детей вспомнить конфликты, случавшиеся в их жизни. Отведите на это несколько минут. Пусть они запишут их в тетрадь: без имен и деталей, лишь суть.

Попросите детей записать напротив каждого конфликта число:

1 = конфликт, с которым я справился хорошо.

2 = конфликт, с которым я справился не очень хорошо.

3 = конфликт, с которым я справился плохо.

Объедините школьников в группы или пары с одноклассниками, которым они доверяют. Попросите детей обсудить вопрос: как бы другие действовали во время конфликта? Но как мог поступить ученик в этой ситуации?

Попросите детей предложить 2 – 3 рекомендации для эффективного урегулирования конфликтов.

Читайте также Могут ли ученики спорить с учителем: мнение психолога

Метод фасилитации "Один-два-четыре"

Благодаря этому упражнению школьники получают возможность сначала обдумать проблему и только потом обсудить ее в паре или группе. Это позволяет ребенку взять паузу, поразмышлять и принять собственное решение.

Да, учитель должен записать проблемный вопрос на доске. После того как школьники индивидуально обдумают вопрос, они должны прийти к выводу и ответить на него:

что ученик думает по этому поводу?

каково его отношение к проблеме?

каково его окончательное решение?

Затем дети должны обсудить проблемный вопрос и мнения относительно него с соседом по парте. Перед этим можно предложить ученикам угадать отношение партнера к проблеме, а уже потом высказать собственные предположения.

В конце подведите итоги. В частности, спросите у школьников, какие чувства возникали у них во время работы над этим упражнением, и чему они научились.