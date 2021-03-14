Метод фасилитации на уроке: как он научит учеников необходимым навыкам
Сейчас на всех масштабных тренингах есть фасилитаторы. Эксперты советуют использовать этот метод и на уроках. Ведь он поможет ученикам получить необходимые навыки, научит коллективно принимать решения и улучшит взаимоотношения с учителем и сверстниками.
Источник:24 канал
Американский психолог К. Роджерс считал, что фасилитация школьников – это действенный инструмент улучшения качества образования. И это очень важно использовать на уроках в современном мире.
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Эксперты отмечают, что учитель сам может стать фасилитатором. То есть помочь школьникам прийти к конструктивным решениям посредством обсуждения и групповой работы.
Что такое фасилитация
Это организация процесса коллективного решения проблем в группе, что облегчает процесс совместного принятия решения. Такие задачи способствуют объединению школьников и пониманию, что все делают общее дело.
К тому же, разные люди вызывают разные чувства и реакции. А в команде человек может это сравнивать и видеть эмоции всех. Именно рвение взаимоотношений в группе обеспечивает ученикам значительные возможности для познания и развития.
Так, фасилитация в школе предполагает:
- индивидуальный подход учителя к каждому ученику;
- создание позитивного школьного пространства, построенного на справедливости, доверии и уважении;
- толерантное отношение к инаковости и спокойное разрешение конфликтов;
- создание особого микроклимата, который облегчает обучение, самодисциплины.
Что должны знать учителя?
Если вы выбираете фасилитацию как метод обучения в школе, вам нужно соблюдать следующие правила:
- Быть искренним и правдивым (учитель-фасилитатор во взаимоотношениях со школьниками должен быть таким, какой он есть вне работы).
- Доверять детям и принимать каждого из них (учитель-фасилитатор должен всегда верить в способности и потенциал каждого ученика).
- Понимать детей на уровне эмпатии (учитель-фасилитатор должен пытаться узнать внутренний мир школьника, понять его поведение и мотивацию).
Как использовать метод фасилитации на уроках
Организуя такой урок, учитель научит учеников базовым навыкам эффективной коммуникации и принятия решений.
Метод фасилитации "Я – сообщение"
Ученики должны уметь общаться. Поэтому учитель должен смоделировать конфликт, в котором он будет выступать фасилитатором.
К примеру, объедините класс в группы из 4 человек или пары. Предложите школьникам выбрать конфликтную тему и "роли".
Затем попросите команды показать конфликт: это может быть импровизация или заранее прописанный сценарий.
Структура ситуации “Я – сообщение”:
- Объективные факты, слова или поступки человека ("ты кричишь…")
- Собственные эмоции ("Мне неприятно, страшно, я чувствую себя плохо…")
- Собственные нужды ("Я заслужил на спокойное общение…")
- Просьба ("пожалуйста, говори спокойно…")
Так, учащиеся должны разыграть конфликт с ситуациями "Я – сообщение" и "Я – высказывание" (когда ученик специально выражает эмоции).
И в конце не забудьте подвести итоги – обсудите с классом, сложно ли было конфликтовать, когда оппонент использует "Я – высказывание".
Фасилитация в классе / Фото НУШ
Метод фасилитации "Позитивный конфликт"
Это упражнение помогает учащимся научиться правильно конфликтовать и принимать групповые решения. А для этого детям необходимо взглянуть на прошлый негативный опыт и критически его оценить.
Пример ситуации "Позитивный конфликт":
Попросите детей вспомнить конфликты, случавшиеся в их жизни. Отведите на это несколько минут. Пусть они запишут их в тетрадь: без имен и деталей, лишь суть.
Попросите детей записать напротив каждого конфликта число:
- 1 = конфликт, с которым я справился хорошо.
- 2 = конфликт, с которым я справился не очень хорошо.
- 3 = конфликт, с которым я справился плохо.
Объедините школьников в группы или пары с одноклассниками, которым они доверяют. Попросите детей обсудить вопрос: как бы другие действовали во время конфликта? Но как мог поступить ученик в этой ситуации?
Попросите детей предложить 2 – 3 рекомендации для эффективного урегулирования конфликтов.
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Метод фасилитации "Один-два-четыре"
Благодаря этому упражнению школьники получают возможность сначала обдумать проблему и только потом обсудить ее в паре или группе. Это позволяет ребенку взять паузу, поразмышлять и принять собственное решение.
Да, учитель должен записать проблемный вопрос на доске. После того как школьники индивидуально обдумают вопрос, они должны прийти к выводу и ответить на него:
- что ученик думает по этому поводу?
- каково его отношение к проблеме?
- каково его окончательное решение?
Затем дети должны обсудить проблемный вопрос и мнения относительно него с соседом по парте. Перед этим можно предложить ученикам угадать отношение партнера к проблеме, а уже потом высказать собственные предположения.
В конце подведите итоги. В частности, спросите у школьников, какие чувства возникали у них во время работы над этим упражнением, и чему они научились.
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