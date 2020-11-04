Правительство Украины разрешило местным советам использовать остатки средств образовательной субвенции для того, чтобы закупить маски и антисептики для участников образовательного процесса.

Об этом сообщил временный глава Министерства образования Сергей Шкарлет по результатам заседания правительства, передает пресс-служба МОН.

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Кабмин принял решение, что в 2020 году средства образовательной субвенции, которые остались с прошлого года, можно использовать на закупку средств защиты.

В частности, средства субвенции местные власти могут взять на закупку защитных масок, одноразовых перчаток, защитных щитков, дезинфекционных средств, пирометров и услуг по дезинфекции помещений.

Отметим, что ранее Кабинет Министров дополнительно выделил почти 540 миллионов гривен на обеспечение безопасности в школах. В частности, деньги пойдут на закупку и обеспечение школ дезинфицирующими средствами для обработки рук и поверхностей. Сколько денег получит каждая область отдельно – читайте здесь.

К слову, ранее Сергей Шкарлет заявил, что школы готовы к дистанционному обучению. Так, сейчас большинство школ в красных зонах обучают учеников онлайн или в смешанном формате.