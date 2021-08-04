Местные бюджеты не использовали 7 миллиардов гривен на нужды образования: на что их потратят

На счетах местных бюджетов собрано 6,8 миллиарда гривен неиспользованных остатков средств образовательной субвенции. В Минфине рассказали, на что можно направить эти деньги.

По информации Минфина, такой объем средств образовался из-за накопления на местных счетах целевых средств, предоставленных из государственного бюджета на развитие материально-технической базы украинских школ.

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Местная власть использует средства очень медленно и чаще всего уже после начала учебного года.

В Министерстве финансов настаивают на том, чтобы средства "работали" для жителей общин и обеспечивали доступное и качественное образование. Для этого их надо использовать по целевому назначению в следующем бюджетном периоде.

В Минфине добавили, что остатки субвенции могут направить прежде всего на:

приобретение школьных автобусов,

оснащение школ компьютерами и мультимедийным оборудованием,

приобретение учебников,

обновление материально-технической базы школ,

ремонт и приобретение оборудования для столовых,

подключение школ к Интернету,

строительство новых и реконструкцию школьных уборных,

закупку средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и тому подобное.

В то же время министр образования Сергей Шкарлет в интервью "Слово и діло" рассказал, что субвенция COVID-19 может пойти на обеспечение школ средствами дистанционной связи, ноутбуками и компьютерами.

Для того, чтобы сформировать возможность организовывать образовательный процесс именно в период, например, жесткого локдауна. На 1 июля, насколько я знаю, только остатков субвенций по регионам Украины – 6,8 миллиарда,

– сказал он.

По его словам, нет информации о том, что средствами индивидуальной защиты и дезинфекторами сегодня не обеспечены школы.

К слову, Минобразования вместе с Минцифры планируют в этом году обеспечить ноутбуками почти 61 тысячу педагогов. Да, 980 миллионов потратят на приобретение ноутбуков для учителей, чтобы организовать качественное дистанционное обучение.