Ежедневно в Украине создавали в среднем по 33 дополнительных места, больше всего – в частном секторе, рассказали в Министерстве образования и науки.

Проблема отсутствия мест в детсадах стоит очень остро в крупных городах Украины, в частности, в столице. Именно Киев и Киевская область стали лидером в создании новых мест в детсадах, сообщает пресс-служба МОН.

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Всего за 2020 год в Украине появилось более 12 000 дополнительных мест в детсадах. Это в среднем по 33 места на сутки.

Как создавали новые места

Также В МОН раскрыли тайну, как удалось достичь такого уровня.

Оказалось, что в 2020 году было открыто 19 новых государственных учреждений дошкольного образования и учреждений общего среднего образования с дошкольным отделением, это дало 1 тысячу 910 новых мест.

Частные детсады дали больше всего мест – 4060 (а всего в 2020 году было открыто 11 частных ЗДО.)

Благодаря реорганизации было создано 612 мест, реконструкции – 2812 мест.

Рекордсмены по созданию дополнительных мест в детских садах:

Киевская область – 2 тыс. 745 мест;

Киев – 2 тыс. 240 мест;

Львовская область – 884 места;

Донецкая область – 802 места;

Харьковская область – 784 места;

Одесская область – 705 мест.

Не показывает статистика

В МОН не подали более подробную информацию, поэтому не известно, какова судьба государственных и частных ЗДО, например, в Киеве.

Как известно, разница в ценах между частными и государственным детскими садами ощутима и далеко не все семьи могут себе это удовольствие позволить.

Из-за этого возникают большие очереди к государственным ЗДО и семьи, которые не имеют местной регистрации довольно часто не получают места. Об этих проблемах в реляции министерства не упоминается.