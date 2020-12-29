В 2020 году Минобразования создало более 12 тысяч новых мест для дошкольников, одобрило базовый компонент дошкольного образования и упростило условия работы и открытия садиков.

В МОН заверили, что их приоритет – качественное и доступное дошкольное образование. Поэтому в конце 2020 года Минобразования подвело итоги в работе относительно садиков за этот год, сообщает прес-сслужба ведомства.

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Основные события в дошкольном образовании за 2020

Базовый компонент дошкольного образования

В частности, удалось принять новую редакцию базового компонента дошкольного образования, который позволяет привести украинское дошкольное образование в соответствие с международными стандартами.

Одобренный стандарт дошкольного образования основывается на уважении к личности ребенка, его потребностям и возможностям, индивидуальному опыту. Также ценностными ориентирами документа является укрепление и сохранение физического и психического здоровья детей и их эмоциональное развитие.

Упрощение работы детсадов

Также в этом году было упрощено работу и открытие детсадов. То есть теперь садики смогут привлекать компании для обеспечения питания и медицинского обслуживания, а также нанимать на работу не только педагогов.



События в дошкольном образовании 2020 года / Инфографика МОН

Другие важные задачи, которые выполнило МОН

В течение 2020 года было:

создано 12 151 новое место для дошкольников в учреждениях образования;

подготовлено проект закона о дошкольном образовании;

представлено на рассмотрение правительства Концепцию развития дошкольного образования;

введено кампанию НУМО о важности дошкольного развития совместно с ЮНИСЕФ;

представлено на рассмотрение правительства новое положение об учреждении дошкольного образования;

разработано дорожную карту организации деятельности учреждений дошкольного образования в 2020/2021 учебном году;

начато подготовку к оценке качества образовательного процесса в детских садах по методике ECERS-3;

предоставлено разъяснения, материалы и проведено информационную кампанию относительно карантина в учреждениях дошкольного образования совместно с ЮНИСЕФ.

Все проекты этих документов, которые разработало МОН, основываются на следующих критериях качества дошкольного образования: доступность, мотивированный и компетентный педагогический работник, безопасная и развивающая образовательная среда, содержание дошкольного образования, устоявшаяся управленческая система.

Кроме того, в течение 2020 года были отобраны национальные эксперты, которые будут проводить запланированное исследование мониторинга дошкольного образования.