Места в садиках и новый стандарт воспитания: основные события в дошкольном образовании за 2020
В 2020 году Минобразования создало более 12 тысяч новых мест для дошкольников, одобрило базовый компонент дошкольного образования и упростило условия работы и открытия садиков.
В МОН заверили, что их приоритет – качественное и доступное дошкольное образование. Поэтому в конце 2020 года Минобразования подвело итоги в работе относительно садиков за этот год, сообщает прес-сслужба ведомства.
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Основные события в дошкольном образовании за 2020
Базовый компонент дошкольного образования
В частности, удалось принять новую редакцию базового компонента дошкольного образования, который позволяет привести украинское дошкольное образование в соответствие с международными стандартами.
Одобренный стандарт дошкольного образования основывается на уважении к личности ребенка, его потребностям и возможностям, индивидуальному опыту. Также ценностными ориентирами документа является укрепление и сохранение физического и психического здоровья детей и их эмоциональное развитие.
Упрощение работы детсадов
Также в этом году было упрощено работу и открытие детсадов. То есть теперь садики смогут привлекать компании для обеспечения питания и медицинского обслуживания, а также нанимать на работу не только педагогов.
События в дошкольном образовании 2020 года / Инфографика МОН
Другие важные задачи, которые выполнило МОН
В течение 2020 года было:
- создано 12 151 новое место для дошкольников в учреждениях образования;
- подготовлено проект закона о дошкольном образовании;
- представлено на рассмотрение правительства Концепцию развития дошкольного образования;
- введено кампанию НУМО о важности дошкольного развития совместно с ЮНИСЕФ;
- представлено на рассмотрение правительства новое положение об учреждении дошкольного образования;
- разработано дорожную карту организации деятельности учреждений дошкольного образования в 2020/2021 учебном году;
- начато подготовку к оценке качества образовательного процесса в детских садах по методике ECERS-3;
- предоставлено разъяснения, материалы и проведено информационную кампанию относительно карантина в учреждениях дошкольного образования совместно с ЮНИСЕФ.
Все проекты этих документов, которые разработало МОН, основываются на следующих критериях качества дошкольного образования: доступность, мотивированный и компетентный педагогический работник, безопасная и развивающая образовательная среда, содержание дошкольного образования, устоявшаяся управленческая система.
Кроме того, в течение 2020 года были отобраны национальные эксперты, которые будут проводить запланированное исследование мониторинга дошкольного образования.
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