Месть за безответную любовь: в Бердянске школьник "минировал" школы вместе с хакером из России

В Бердянске школьник в течение нескольких дней сообщал о "заминировании" школ. Делал он это, чтобы отомстить сопернику, с которым конкурировал за девушку.

Именно от имени конкурента девятиклассник и сообщал о заминировании. Эту информацию он направлял в администрации школ.

Ранее В Киеве сообщили о минировании жилого дома

Школьник был в сговоре с российским хакером

Работал школьник не сам, а в сговоре с российским хакером. 22 декабря правоохранители установили личность псевдоминера. 15-летнему подростку в его замысле помогал "виртуальный друг" из России. Именно хакер и присылал письма.

"Минер" требовал по 100 тысяч гривен

В своих письмах "минер" требовал по 100 тысяч гривен – за то, что не будет взрывать школы. Ни в одном из учебных заведений полицейские взрывчатки не находили. Правоохранители открыли уголовное производство.

Правоохранители проверяют российского хакера

Дело возбудили за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

Пока правоохранители решают вопрос о привлечении подростка и его родителей к ответственности. Также Полиция проверяет, не причастен ли соучастник-россиянин к другим преступлениям в Украине.

Смотрите видео о том, как обнаруживали фейкового "минера":

Последние случаи фейковых минирований в Украине: