Именно от имени конкурента девятиклассник и сообщал о заминировании. Эту информацию он направлял в администрации школ.

Ранее В Киеве сообщили о минировании жилого дома

Школьник был в сговоре с российским хакером

Работал школьник не сам, а в сговоре с российским хакером. 22 декабря правоохранители установили личность псевдоминера. 15-летнему подростку в его замысле помогал "виртуальный друг" из России. Именно хакер и присылал письма.

"Минер" требовал по 100 тысяч гривен

В своих письмах "минер" требовал по 100 тысяч гривен – за то, что не будет взрывать школы. Ни в одном из учебных заведений полицейские взрывчатки не находили. Правоохранители открыли уголовное производство.

Правоохранители проверяют российского хакера

Пока правоохранители решают вопрос о привлечении подростка и его родителей к ответственности. Также Полиция проверяет, не причастен ли соучастник-россиянин к другим преступлениям в Украине.

Смотрите видео о том, как обнаруживали фейкового "минера":

Последние случаи фейковых минирований в Украине: