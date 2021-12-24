Именно от имени конкурента девятиклассник и сообщал о заминировании. Эту информацию он направлял в администрации школ.
Ранее В Киеве сообщили о минировании жилого дома
Школьник был в сговоре с российским хакером
Работал школьник не сам, а в сговоре с российским хакером. 22 декабря правоохранители установили личность псевдоминера. 15-летнему подростку в его замысле помогал "виртуальный друг" из России. Именно хакер и присылал письма.
"Минер" требовал по 100 тысяч гривен
В своих письмах "минер" требовал по 100 тысяч гривен – за то, что не будет взрывать школы. Ни в одном из учебных заведений полицейские взрывчатки не находили. Правоохранители открыли уголовное производство.
Правоохранители проверяют российского хакера
Пока правоохранители решают вопрос о привлечении подростка и его родителей к ответственности. Также Полиция проверяет, не причастен ли соучастник-россиянин к другим преступлениям в Украине.
Смотрите видео о том, как обнаруживали фейкового "минера":
Последние случаи фейковых минирований в Украине:
- В Днепре в школе №111 третий или четвертый раз подряд сообщили о "минировании". Последний случай произошел 15 декабря.
- Взрывчатые вещества искали и в школах Харькова. Учеников приходилось переводить в другие помещения.
- В Киеве 9 декабря из-за волны "минирований" эвакуировали людей сразу из 7 торгово-развлекательных центров.
- В этот самый день в Одессе заминировали памятник Дюку и суды.