Соединенные Штаты Америки ежегодно отмечают месяц финансовой грамотности. В апреле традиционно проходит множество мероприятий, направленных на повышение уровня знаний населения о деньгах.

Финансовая грамотность и успех всегда сопровождают друг друга. Пандемия COVID-19 сильно повлияла на благосостояние многих людей, и в одной из экономически самых развитых стран не перестают заботиться о денежной образованности граждан.

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Множество организаций США обучают финансовой грамоты людей на волонтерских началах. Одной из таких является Seneca Savings, которая помогает населению учиться принимать правильные финансовые решения.

Что известно о месяце финансовой грамотности

В 2004 году правительство США назначило апрель Национальным месяцем финансовой грамотности. Инициатива имеет целью систематически повышать осведомленность граждан о том, как разумно экономить, зарабатывать, занимать, инвестировать и защищать свои деньги.

По замыслу инициаторов, это должно прежде всего воспитывать финансово грамотную молодежь и привить новым поколениям здоровые финансовые привычки, которые станут необходимыми в построении безопасного будущего для общества.

Деятельность Seneca Savings

Seneca Savings является коммерческой организацией, которая занимается банковскими услугами. На волонтерских началах учреждение создало бесплатные курсы финансовой грамотности в нескольких школах Соединенных Штатов.

Финансовое образование с помощью Seneca Savings в целом получил 541 школьник, пройдя 800 часовой учебный курс.

Во время пандемии компания осуществила значительные благотворительные инвестиции, в частности поддержала многих владельцев малого и среднего бизнеса США.

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Планы в этом году

В апреле 2021 года месяц финансовой грамотности в основном будет посвящен вопросу защиты конфиденциальной и банковской информации. По мнению представителей многих организаций, именно безопасность данных стала едва ли не самой важной проблемой современности.

С переходом в онлайн-режим, наличные расчеты почти полностью ушли в небытие. Умение правильно пользоваться цифровыми платформами, гаджетами, диджитальными средствами связи и возможностями оплаты товаров и услуг в интернете – все это требует знаний и навыков безопасного и рационального поведения в сети.