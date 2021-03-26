Месяц финансовой грамотности в США: все о национальной инициативе
Соединенные Штаты Америки ежегодно отмечают месяц финансовой грамотности. В апреле традиционно проходит множество мероприятий, направленных на повышение уровня знаний населения о деньгах.
Источник:Eagle News
Финансовая грамотность и успех всегда сопровождают друг друга. Пандемия COVID-19 сильно повлияла на благосостояние многих людей, и в одной из экономически самых развитых стран не перестают заботиться о денежной образованности граждан.
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Множество организаций США обучают финансовой грамоты людей на волонтерских началах. Одной из таких является Seneca Savings, которая помогает населению учиться принимать правильные финансовые решения.
Что известно о месяце финансовой грамотности
В 2004 году правительство США назначило апрель Национальным месяцем финансовой грамотности. Инициатива имеет целью систематически повышать осведомленность граждан о том, как разумно экономить, зарабатывать, занимать, инвестировать и защищать свои деньги.
По замыслу инициаторов, это должно прежде всего воспитывать финансово грамотную молодежь и привить новым поколениям здоровые финансовые привычки, которые станут необходимыми в построении безопасного будущего для общества.
Деятельность Seneca Savings
Seneca Savings является коммерческой организацией, которая занимается банковскими услугами. На волонтерских началах учреждение создало бесплатные курсы финансовой грамотности в нескольких школах Соединенных Штатов.
Финансовое образование с помощью Seneca Savings в целом получил 541 школьник, пройдя 800 часовой учебный курс.
Во время пандемии компания осуществила значительные благотворительные инвестиции, в частности поддержала многих владельцев малого и среднего бизнеса США.
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Планы в этом году
В апреле 2021 года месяц финансовой грамотности в основном будет посвящен вопросу защиты конфиденциальной и банковской информации. По мнению представителей многих организаций, именно безопасность данных стала едва ли не самой важной проблемой современности.
С переходом в онлайн-режим, наличные расчеты почти полностью ушли в небытие. Умение правильно пользоваться цифровыми платформами, гаджетами, диджитальными средствами связи и возможностями оплаты товаров и услуг в интернете – все это требует знаний и навыков безопасного и рационального поведения в сети.
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