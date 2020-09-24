Минздрав принял меры безопасности от коронавируса в детских садах: детали и все правила
В Минздраве приняли противоэпидемические меры в детских садах и заявили, что ответственность за организацию безопасности возлагается на учредителя и руководителя учреждения дошкольного образования.
Министерство здравоохранения приняло постановление от 22 сентября 2020 года "Об утверждении противоэпидемических мероприятий в учреждениях дошкольного образования на период карантина", передает пресс-служба ведомства.
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Отметим, что правительство разрешило регионам самостоятельно решать, возобновлять ли работу садиков в красных зонах. Школьники не будут посещать учебные заведения только в том случае, если на самоизоляцию отправят более половины групп. Больше об этом – читайте здесь.
Чтобы предотвратить распространение COVID-19 в садиках, основатель и руководители учреждений должны осуществлять свою деятельность с учетом требований санитарного законодательства и необходимости обеспечения должной безопасности.
Меры безопасности от коронавируса в детских садах
- Допуск к работе персонала садиков осуществляется после проверки температуры. Также они должны надеть маску для лица.
- Не допускать на работу работника с повышенной температурой тела более 37,2 или с признаками острого респираторного заболевания.
- При появлении повышенной температуры свыше 37,2 во время работы работник должен уйти с работы и самоизолироваться.
- Руководитель заведения должен обеспечить необходимые условия для соблюдения правил личной гигиены (рукомойники, мыло жидкое, бумажные полотенца, антисептики).
- Работники заведения должны делать влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, а также проветривать помещение в течение около 15 минут перед открытием заведения.
Можно ли проводить концерты в саду? Разрешено проведение культурно-воспитательных мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из одной группы и в присутствии одного из родителей ребенка из расчета одного лица на 5 квадратных метров площади помещения.
Но все мероприятия стоит проводить с соблюдением противоэпидемических мероприятий. Однако, в садике стоит ограничить проведение массовых мероприятий (совещаний, сборов и т. п) в закрытых помещениях.
На период карантина рекомендуется:
- разработать адаптивный график прогулок и занятий с целью недопущения объединения групп;
- ограничить количество детей в группах, исходя из возможности обеспечения безопасности;
- проводить дополнительные игры и упражнения, которые бы доносили детям важность индивидуальных мер профилактики и физического дистанцирования;
- приоритет активностям, проводимым на открытом воздухе;
- ограничить занятия и игры, предусматривающие непосредственный физический контакт между детьми и персоналом;
- обеспечить процесс организации питания, позволяющий минимизировать количество детей, питающихся одновременно за одним столом.
На период карантина запрещается:
- использование многоразовых (тканевых) полотенец;
- использование мягких игрушек;
- использование ковров с длинным ворсом;
- пребывание в уличной обуви (без сменного) внутри помещений;
- проведение родительских собраний (кроме проводимых дистанционно).
Так, учредитель или руководитель заведения должны обеспечить:
- ежедневный контроль за выполнением мероприятий;
- проведение разъяснительной работы с персоналом по безопасности и реагированию на выявление симптомов COVID-19 среди персонала или воспитанников;
- разработку алгоритмов действий на случай чрезвычайной ситуации, связанной с регистрацией случаев заболевания коронавирусом;
- недопущение к работе персонала, нуждающегося в самоизоляции.
Требования по организации образовательного процесса
- Температурный скрининг детей проводят при входе в заведение и каждые 4 часа и стоит заносить показатели в соответствующий журнал.
- Детей, у которых обнаружена температура тела более 37,2 или признаки респираторных заболеваний, надо изолировать и проинформировать родителей.
- Родители должны утром передавать ребенка в садике воспитателю на территории заведения, но за пределами его здания (во время плохой погоды – принимать детей в приемных или раздевалках, а родители и учителя должны быть в масках).
- Интересно то, что все противоэпидемические мероприятия для детей (термометрия, обучение обработке рук антисептиком, мытье рук, обучение правилам этикета кашля др) проводятся в игровой форме и с личным примером воспитателей.
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