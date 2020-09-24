В Минздраве приняли противоэпидемические меры в детских садах и заявили, что ответственность за организацию безопасности возлагается на учредителя и руководителя учреждения дошкольного образования.

Министерство здравоохранения приняло постановление от 22 сентября 2020 года "Об утверждении противоэпидемических мероприятий в учреждениях дошкольного образования на период карантина", передает пресс-служба ведомства.

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Отметим, что правительство разрешило регионам самостоятельно решать, возобновлять ли работу садиков в красных зонах. Школьники не будут посещать учебные заведения только в том случае, если на самоизоляцию отправят более половины групп. Больше об этом – читайте здесь.

Чтобы предотвратить распространение COVID-19 в садиках, основатель и руководители учреждений должны осуществлять свою деятельность с учетом требований санитарного законодательства и необходимости обеспечения должной безопасности.

Меры безопасности от коронавируса в детских садах

Допуск к работе персонала садиков осуществляется после проверки температуры. Также они должны надеть маску для лица.

Не допускать на работу работника с повышенной температурой тела более 37,2 или с признаками острого респираторного заболевания.

При появлении повышенной температуры свыше 37,2 во время работы работник должен уйти с работы и самоизолироваться.

Руководитель заведения должен обеспечить необходимые условия для соблюдения правил личной гигиены (рукомойники, мыло жидкое, бумажные полотенца, антисептики).

Работники заведения должны делать влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, а также проветривать помещение в течение около 15 минут перед открытием заведения.

Можно ли проводить концерты в саду? Разрешено проведение культурно-воспитательных мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из одной группы и в присутствии одного из родителей ребенка из расчета одного лица на 5 квадратных метров площади помещения.

Но все мероприятия стоит проводить с соблюдением противоэпидемических мероприятий. Однако, в садике стоит ограничить проведение массовых мероприятий (совещаний, сборов и т. п) в закрытых помещениях.

На период карантина рекомендуется:

разработать адаптивный график прогулок и занятий с целью недопущения объединения групп; ограничить количество детей в группах, исходя из возможности обеспечения безопасности; проводить дополнительные игры и упражнения, которые бы доносили детям важность индивидуальных мер профилактики и физического дистанцирования; приоритет активностям, проводимым на открытом воздухе; ограничить занятия и игры, предусматривающие непосредственный физический контакт между детьми и персоналом; обеспечить процесс организации питания, позволяющий минимизировать количество детей, питающихся одновременно за одним столом.

На период карантина запрещается:

использование многоразовых (тканевых) полотенец;

использование мягких игрушек;

использование ковров с длинным ворсом;

пребывание в уличной обуви (без сменного) внутри помещений;

проведение родительских собраний (кроме проводимых дистанционно).

Так, учредитель или руководитель заведения должны обеспечить:

ежедневный контроль за выполнением мероприятий;

проведение разъяснительной работы с персоналом по безопасности и реагированию на выявление симптомов COVID-19 среди персонала или воспитанников;

разработку алгоритмов действий на случай чрезвычайной ситуации, связанной с регистрацией случаев заболевания коронавирусом;

недопущение к работе персонала, нуждающегося в самоизоляции.

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