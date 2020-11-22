Ментор и soft skills: 10 модных и современных слов из сферы образования
В сфере образования стали популярными несколько слов, которые надо знать каждому. Некоторые из них отражают мировые тенденции, а другие связаны с реалиями обучения в условиях пандемии.
Сайт Освіта.ua составила краткий перечень терминов, которые стоит знать в современном мире. Среди таких "ментор", "тьютор", "смешанное обучение" и другие.
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10 модных слов из сферы образования
Ментор
Это человек – наставник, который имеет личный опыт успеха и готов делиться им с окружением. Для своего ученика ментор является консультантом, советником, коучем и психологом. Его главная задача – уберечь подопечного от ошибок.
То есть, главная роль менторства – это учиться у опытного и успешного практика, перенять его личный опыт и методику работы. Он прежде всего является инсайдером, который сам прошел тот самый путь, которым идет его подопечный.
Тьютор
Это другими словами репетитор или наставник – то есть человек, который проводит индивидуальные или групповые занятия с учениками или студентами. В университетах тьюторы – это помощники преподавателя, в основном аспиранты или старшие студенты.
Интересно, что именно тьютор является ключевой фигурой в дистанционном обучении за рубежом, он отвечает за проведение занятий со студентами.
Ключевая компетентность
Это структурированный комплекс качеств человека, который дает возможность эффективно работать и относится к общеотраслевому содержанию образовательных стандартов.
В отношении образования выделяют такие ключевые компетентности, которые необходимы современному человеку для успешной жизнедеятельности:
- свободное владение государственным языком;
- способность общаться на родном (в случае отличия от государственного) и на иностранных языках;
- математическая компетентность;
- компетентности в области естественных наук, техники и технологий;
- инновационность;
- экологическая компетентность;
- информационно-коммуникационная компетентность;
- обучение в течение жизни;
- гражданские и социальные компетентности, связанные с идеями демократии, справедливости, равенства, прав человека, благосостояния и здорового образа жизни, с осознанием равных прав и возможностей;
- культурная компетентность;
- предприимчивость и финансовая грамотность.
Soft skills
Это так называемые "мягкие навыки", которые позволяют быть успешным независимо от специфики деятельности и отрасли. Традиционно мягкие навыки это: умение убеждать, находить подход к людям, способность быть лидером, ведение переговорных процессов, работа в команде, личностное развитие, управление временем, эрудированность, креативность и тому подобное. Они важны в работе и в жизни.
Мягкие навыки важны в работе / Фото work.ua
При этом "жесткие навыки" (hard skills) – это технические навыки, связанные с деятельностью. В частности, делопроизводство, логистика, управление автомобилем, Программирование, метод слепой печати и тому подобное. То есть это прямые профессиональные навыки.
НУШ
Это – Новая украинская школа – масштабная реформа образования в школе в Украине, начатая МОН под руководством Лилии Гриневич и запланированная на десятилетия вперед.
Ключевая цель НУШ – создать школу, где будет приятно учиться и которая будет давать ученикам не только знания, но и умение применять их в жизни.
Формула НУШ предусматривает следующие ключевые элементы:
- новое содержание образования, основанное на формировании компетентностей;
- мотивированный учитель, имеющий свободу творчества и развивающийся профессионально;
- сквозной процесс воспитания, формирующий ценности;
- педагогика, основанная на партнерстве между учеником, учителем и родителями;
- ориентация на потребности ученика в образовательном процессе;
- справедливое распределение публичных средств, которое обеспечивает равный доступ всех детей к качественному образованию;
- современная образовательная среда и тому подобное.
Интеграция
Это слово означает объединение смысловых элементов в единое целое на основе общего подхода. К примеру, когда ученики изучают как отдельные учебные предметы, так и интегрированные курсы.
Целью интегрированного обучения является формирование у учащихся целостного представления об окружающем мире, системы знаний и умений, достижения качественного, конкурентоспособного образования, создание оптимальных условий для развития мышления учащихся и эффективная реализация развивающе-воспитательных функций обучения.
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Мониторинг
Это сбор, обработка, хранение и распространение информации, интерпретация фактов, прогнозирование динамики и тенденций развития чего-либо и тому подобное.
Мониторинг планируют как систему мер для отслеживания тенденций в развитии образования. Он может быть внутренним (введенным самим учреждением) и внешним (осуществляемым специальными независимыми учреждениями).
Формирующее оценивание
Это оценивание для обучения, а не оценивание результатов обучения (как это делает итоговое оценивание).
Использование формирующего оценивания позволяет отслеживать личностное продвижение ребенка, ход освоения им учебного материала и выстраивать индивидуальную образовательную траекторию ученика.
Для учителя такое оценивание означает быть рядом с учеником и вести его к успеху. Учителя используют информацию по оценке для корректировки обучения и обеспечения правильного выполнения учениками заданий.
Вчитель оценивает старания ученика / Фото nachhilfe
Аудит
Это проверка отчетности или иной информации о деятельности заведения с целью подтверждения ее достоверности и законности.
Институциональный аудит учреждения образования – это внешнее оценивание деятельности школы, базирующейся на изучении образовательных и управленческих процессов. Он помогает школам стать более качественными.
Смешанное обучение
Это эффективное сочетание очного обучения с дистанционным. В течение такого процесса студенты учатся частично онлайн и имеют элементы контроля над учебным процессом – когда, где и как учить материал.
Обучение в аудиториях при таких условиях используют для предоставления студенту комплексного опыта обучения.
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