В сфере образования стали популярными несколько слов, которые надо знать каждому. Некоторые из них отражают мировые тенденции, а другие связаны с реалиями обучения в условиях пандемии.

Сайт Освіта.ua составила краткий перечень терминов, которые стоит знать в современном мире. Среди таких "ментор", "тьютор", "смешанное обучение" и другие.

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10 модных слов из сферы образования

Ментор

Это человек – наставник, который имеет личный опыт успеха и готов делиться им с окружением. Для своего ученика ментор является консультантом, советником, коучем и психологом. Его главная задача – уберечь подопечного от ошибок.

То есть, главная роль менторства – это учиться у опытного и успешного практика, перенять его личный опыт и методику работы. Он прежде всего является инсайдером, который сам прошел тот самый путь, которым идет его подопечный.

Тьютор

Это другими словами репетитор или наставник – то есть человек, который проводит индивидуальные или групповые занятия с учениками или студентами. В университетах тьюторы – это помощники преподавателя, в основном аспиранты или старшие студенты.

Интересно, что именно тьютор является ключевой фигурой в дистанционном обучении за рубежом, он отвечает за проведение занятий со студентами.

Ключевая компетентность

Это структурированный комплекс качеств человека, который дает возможность эффективно работать и относится к общеотраслевому содержанию образовательных стандартов.

В отношении образования выделяют такие ключевые компетентности, которые необходимы современному человеку для успешной жизнедеятельности:

свободное владение государственным языком;

способность общаться на родном (в случае отличия от государственного) и на иностранных языках;

математическая компетентность;

компетентности в области естественных наук, техники и технологий;

инновационность;

экологическая компетентность;

информационно-коммуникационная компетентность;

обучение в течение жизни;

гражданские и социальные компетентности, связанные с идеями демократии, справедливости, равенства, прав человека, благосостояния и здорового образа жизни, с осознанием равных прав и возможностей;

культурная компетентность;

предприимчивость и финансовая грамотность.

Soft skills

Это так называемые "мягкие навыки", которые позволяют быть успешным независимо от специфики деятельности и отрасли. Традиционно мягкие навыки это: умение убеждать, находить подход к людям, способность быть лидером, ведение переговорных процессов, работа в команде, личностное развитие, управление временем, эрудированность, креативность и тому подобное. Они важны в работе и в жизни.



Мягкие навыки важны в работе / Фото work.ua

При этом "жесткие навыки" (hard skills) – это технические навыки, связанные с деятельностью. В частности, делопроизводство, логистика, управление автомобилем, Программирование, метод слепой печати и тому подобное. То есть это прямые профессиональные навыки.

НУШ

Это – Новая украинская школа – масштабная реформа образования в школе в Украине, начатая МОН под руководством Лилии Гриневич и запланированная на десятилетия вперед.

Ключевая цель НУШ – создать школу, где будет приятно учиться и которая будет давать ученикам не только знания, но и умение применять их в жизни.

Формула НУШ предусматривает следующие ключевые элементы:

новое содержание образования, основанное на формировании компетентностей; мотивированный учитель, имеющий свободу творчества и развивающийся профессионально; сквозной процесс воспитания, формирующий ценности; педагогика, основанная на партнерстве между учеником, учителем и родителями; ориентация на потребности ученика в образовательном процессе; справедливое распределение публичных средств, которое обеспечивает равный доступ всех детей к качественному образованию; современная образовательная среда и тому подобное.

Интеграция

Это слово означает объединение смысловых элементов в единое целое на основе общего подхода. К примеру, когда ученики изучают как отдельные учебные предметы, так и интегрированные курсы.

Целью интегрированного обучения является формирование у учащихся целостного представления об окружающем мире, системы знаний и умений, достижения качественного, конкурентоспособного образования, создание оптимальных условий для развития мышления учащихся и эффективная реализация развивающе-воспитательных функций обучения.

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Мониторинг

Это сбор, обработка, хранение и распространение информации, интерпретация фактов, прогнозирование динамики и тенденций развития чего-либо и тому подобное.

Мониторинг планируют как систему мер для отслеживания тенденций в развитии образования. Он может быть внутренним (введенным самим учреждением) и внешним (осуществляемым специальными независимыми учреждениями).

Формирующее оценивание

Это оценивание для обучения, а не оценивание результатов обучения (как это делает итоговое оценивание).

Использование формирующего оценивания позволяет отслеживать личностное продвижение ребенка, ход освоения им учебного материала и выстраивать индивидуальную образовательную траекторию ученика.

Для учителя такое оценивание означает быть рядом с учеником и вести его к успеху. Учителя используют информацию по оценке для корректировки обучения и обеспечения правильного выполнения учениками заданий.



Вчитель оценивает старания ученика / Фото nachhilfe

Аудит

Это проверка отчетности или иной информации о деятельности заведения с целью подтверждения ее достоверности и законности.

Институциональный аудит учреждения образования – это внешнее оценивание деятельности школы, базирующейся на изучении образовательных и управленческих процессов. Он помогает школам стать более качественными.

Смешанное обучение

Это эффективное сочетание очного обучения с дистанционным. В течение такого процесса студенты учатся частично онлайн и имеют элементы контроля над учебным процессом – когда, где и как учить материал.

Обучение в аудиториях при таких условиях используют для предоставления студенту комплексного опыта обучения.