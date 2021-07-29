Так, их видеопроект FinTok, который направлен на создание познавательного контента в сфере личных финансов, за несколько дней собрал в целом миллиарды просмотров. Пользователи просматривают полезные видео на темы рынка криптовалюты, сокращения расходов, покупки акций, пенсионных сбережений и тому подобного.

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Детали проекта

Тикток активно работает над изменением имиджа, и из-за этого на платформе появляется все больше полезного контента. Сегодня быстрыми темпами развиваются различные мошеннические схемы, поэтому проект FinTok направлен на улучшение денежной безопасности и уровня финансовой грамоты молодежи.

Целевая аудитория платформы, а именно пользователи сети до 30 лет, является наиболее уязвимой к финансовым проблемам категорией людей. Кроме ряда образовательных видео на тему финансов, социальная сеть удалила множество вредоносного контента, опубликованного ранее. Инфлюенсеры и блогеры больше не могут публиковать видео, в которых рекламируют конкретные кредитные карточки или финансовые учреждения.

К слову, молодежь теперь может не только просматривать развлекательные видео на платформе и следовать челленджам, но и учиться управлять собственными финансами, в частности инвестировать, накапливать и распределять средства. Образовательные видео на платформе можно найти по хэштегам #personalfinance и #stoscktok.

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