В Украине с 1 января 2021 года в школах изменится меню для школьников. В частности, со школьных буфетов должны исчезнуть снеки и газированные напитки, а питание будет более разнообразным. Как изменится школьное меню с 2021 года – читайте в материале.

Власти пересмотрели требования к питанию в школах и внесли значительные коррективы, которые должны вступить в действие с 1 января 2021 года. О новых требованиях к питанию в школах – читайте ниже в материале 24 канала.

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В Минздраве прописали новый санитарный регламент – в документе указали, какие продукты можно и нужно использовать при приготовлении пищи для учеников, а какие категорически запрещены.

Что изменится в школьном питании с 2021 года

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что изменения коснутся разных вещей, которые не менялись годами. К примеру, подбор парт в соответствии с ростом, наличие туалетов в здании школы и профосмотры для работников школ.

Кроме того, в новом санитарном регламенте изменены подходы к организации питания. В школах разрешается организовывать кейтеринг (выездное обслуживание и питание), который должен соответствовать всем принципам и требованиям безопасности и качества продуктов.

Регламентом установлены требования к пищевым продуктам и готовым блюдам, которые могут предлагаться детям. Например, предусмотрен ряд ограничений по содержанию соли, сахара и жира с учетом современных тенденций по здоровому питанию и рекомендаций ВОЗ,

– рассказал Ляшко.

Что запрещено продавать в школах

В документе определен перечень пищевых продуктов, которые запрещается продавать в школьных буфетах. В частности:

технологически обработанные мясные и рыбные блюда (в частности колбасы, сосиски, замороженные полуфабрикаты);

чипсы, сухарики, снэки;

сладкие газированные напитки, энергетические напитки и любые другие напитки с содержанием добавленных сахаров;

Что дети будут есть в столовых

Установлены группы пищевых продуктов, которые должны быть в ежедневном школьном рационе учеников – это злаковые, овощи, фрукты и ягоды, молочные продукты.

Также будет урегулирован вопрос организации питания детей с особыми потребностями.

Теперь в случае, если есть справка от семейного врача или педиатра об определенных диетических потребностях ребенка, владелец заведения обязан организовать отдельное питание с учетом рекомендаций врача,

– пояснил главный санитарный врач.

По словам Елены Зеленской, сейчас на этапе разработки типичное двухнедельное меню: школа может выбрать и представить его родителям, чтобы те были в курсе, чем питаются их дети в течение недели.

Также уже несколько недель готовятся сезонные меню. В частности, уже готовы меню завтраков и обедов, в дальнейшем будут разработаны для ужинов, вторых завтраков и полдников.

Супруга президента добавила, что ученики с 1 до 4 класса и дети социальных категорий питаются бесплатно. Остальным – обеды и завтраки оплачивают родители и местные власти.

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