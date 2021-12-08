Как менялась зарплата педагогов в течение года: опубликовали суммы
Источник:Государственная служба статистики
Государственная служба статистики опубликовала отчет о средних зарплатах в Украине по сферам занятости. Там заметно, что педагоги в 2021 году в разные месяцы получали разные зарплаты.
Например, средняя зарплата в сфере образования в октябре составила 11,5 тысяч гривен. В целом же средняя зарплата по всем сферам в этом месяце – 14 тысяч гривен.
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Как менялась зарплата педагогов в течение года
У педагогов в 2021 году были очень разные средние зарплаты. Так, в июне она почти сравнялась со средней в стране, а в августе была меньше на 3,5 тысячи гривен.
Сколько заработали учителя:
- Средняя зарплата учителей в январе 2021 года – 10 310 гривен.
- Средняя зарплата учителей в феврале 2021 года – 11 026 гривен.
- Средняя зарплата учителей в марте 2021 года – 10 959 гривен.
- Средняя зарплата учителей в апреле 2021 года – 10 859 гривен.
- Средняя зарплата учителей в мае 2021 года – 11 579 гривен.
- Средняя зарплата педагогов в июне этого года – 14 158 гривен.
- Средняя зарплата педагогов в июле 2021 года – 11 895 гривен.
- Средняя зарплата педагогов в августе 2021 года – 10 473 гривны.
- Средняя зарплата педагогов в сентябре 2021 года – 12 334 гривны.
- Средняя зарплата учителей в октябре 2021 года – 11 532 гривен.
Зарплата учителей в 2021 году / Данные Госстата / Инфографика НУШ
Отметим, что в 2020 году средние зарплаты педагогов и в целом в стране так резко не прыгали.
Добавим, что самой высокооплачиваемой оказалась авиационная отрасль экономики – со средней зарплатой в более 30 тысяч гривен. Наименее оплачиваемая сфера почтовых услуг, где средняя зарплата меньше 9 тысяч гривен.
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К слову, министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что с 1 декабря 2021 года зарплаты учителей в школах увеличатся на 8,4%. По его словам, зарплата будет стартовать от 10 тысяч гривен.
Как увеличится зарплата учителей:
- зарплата молодого учителя без категории и стажа работы увеличится с 9 015 до 9 768 гривен;
- зарплата учителя II категории увеличится с 11 124 до 12 053 гривны;
- зарплата учителя I категории увеличится с 11 912 до 12 906 гривен;
- зарплата учителя высшей категории увеличится с 12 698 до 13 759 гривен;
- зарплата директора школы увеличится с 15 742 до 17 057 гривен;
- зарплата ассистента учителя увеличится с 10 338 до 11 200 гривен;
- зарплата руководителя кружка увеличится с 11 124 до 12 053 гривен;
- зарплата педагога-организатора I категории увеличится с 10 445 до 11 317 гривен.
Отметим, что это второе повышение оплаты труда педагогов за 2021 год. Первый этап увеличения зарплат на 20% состоялся 1 января текущего года.