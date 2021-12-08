Как менялась зарплата педагогов в течение года: опубликовали суммы

Государственная служба статистики опубликовала отчет о средних зарплатах в Украине по сферам занятости. Там заметно, что педагоги в 2021 году в разные месяцы получали разные зарплаты.

Например, средняя зарплата в сфере образования в октябре составила 11,5 тысяч гривен. В целом же средняя зарплата по всем сферам в этом месяце – 14 тысяч гривен.

К теме Регионы не использовали 7 миллиардов образовательной субвенции: на что могут потратить средства

Как менялась зарплата педагогов в течение года

У педагогов в 2021 году были очень разные средние зарплаты. Так, в июне она почти сравнялась со средней в стране, а в августе была меньше на 3,5 тысячи гривен.

Сколько заработали учителя:

Средняя зарплата учителей в январе 2021 года – 10 310 гривен.

Средняя зарплата учителей в феврале 2021 года – 11 026 гривен.

Средняя зарплата учителей в марте 2021 года – 10 959 гривен.

Средняя зарплата учителей в апреле 2021 года – 10 859 гривен.

Средняя зарплата учителей в мае 2021 года – 11 579 гривен.

Средняя зарплата педагогов в июне этого года – 14 158 гривен.

Средняя зарплата педагогов в июле 2021 года – 11 895 гривен.

Средняя зарплата педагогов в августе 2021 года – 10 473 гривны.

Средняя зарплата педагогов в сентябре 2021 года – 12 334 гривны.

Средняя зарплата учителей в октябре 2021 года – 11 532 гривен.

Зарплата учителей в 2021 году / Данные Госстата / Инфографика НУШ

Отметим, что в 2020 году средние зарплаты педагогов и в целом в стране так резко не прыгали.

Добавим, что самой высокооплачиваемой оказалась авиационная отрасль экономики – со средней зарплатой в более 30 тысяч гривен. Наименее оплачиваемая сфера почтовых услуг, где средняя зарплата меньше 9 тысяч гривен.

Обратите внимание Рада приняла бюджет на 2022 год: на что пойдут деньги в сфере образования

К слову, министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что с 1 декабря 2021 года зарплаты учителей в школах увеличатся на 8,4%. По его словам, зарплата будет стартовать от 10 тысяч гривен.

Как увеличится зарплата учителей:

зарплата молодого учителя без категории и стажа работы увеличится с 9 015 до 9 768 гривен;

зарплата учителя II категории увеличится с 11 124 до 12 053 гривны;

зарплата учителя I категории увеличится с 11 912 до 12 906 гривен;

зарплата учителя высшей категории увеличится с 12 698 до 13 759 гривен;

зарплата директора школы увеличится с 15 742 до 17 057 гривен;

зарплата ассистента учителя увеличится с 10 338 до 11 200 гривен;

зарплата руководителя кружка увеличится с 11 124 до 12 053 гривен;

зарплата педагога-организатора I категории увеличится с 10 445 до 11 317 гривен.

Отметим, что это второе повышение оплаты труда педагогов за 2021 год. Первый этап увеличения зарплат на 20% состоялся 1 января текущего года.