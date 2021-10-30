Менее 5% украинцев в 2021 году давали взятки преподавателям: опрос

В Украине снизился уровень коррупционных рисков в сфере образования. Так, в этом году взятки учителям или преподавателям давали менее 5% украинцев, тогда как в 2015 году этот показатель был вдвое выше.

Это показывают результаты опроса, проведенного в октябре Институтом социальной и политической психологии НАПН Украины.

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Результаты опроса

Менее 5% граждан сообщили, что в этом году им пришлось давать взятки учителям или преподавателям (в 2015 году этот показатель был вдвое выше – 10,4%, а в 2007 – достигал 17%).

учителям или преподавателям (в 2015 году этот показатель был вдвое выше – 10,4%, а в 2007 – достигал 17%). В западных областях Украины уровень коррупции в образовании немного выше, чем в среднем о взятках. На юге, по данным респондентов, ситуация заметно лучше, чем в стране в целом: давали взятки учителям или преподавателям лишь 1,5% респондентов.

Как украинцы поступали в вузы в этом году

Кроме того, почти 30% респондентов, дети которых в этом году поступали в вузы, сообщили, что они поступили именно туда, куда хотели, на бюджетную форму обучения.

Еще 22% вступили также на бюджет, но не совсем туда, куда хотели. Около 40% поступили куда хотели, но по контракту (будут платить за обучение).

Более трех четвертей (76,2%) опрошенных заявили, что вступить удалось без взяток и блата. Стоит отметить, что начиная с 2018 года этот показатель ни разу не опускался ниже 70%.

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Почти 45% опрошенных, в семьях которых есть дети, успешно поступивших в этом году, соглашаются, что нынешняя вступительная кампания обошлась без коррупции, не соглашаются – 26,8%.

Почему в образовании есть коррупция? Около половины граждан считают, что окончательно преодолеть взяточничество в образовании мешают нехватка политической воли у руководителей образовательной отрасли и нежелание самих людей отказаться от дачи взяток.

Институт социальной и политической психологии НАПН Украины совместно с Ассоциацией политических психологов Украины 1 – 10 октября провели опрос более 2000 респондентов.

К слову, в Украине учителям приходится подрабатывать, чтобы прокормить семью. Лучший учитель 2021 году по версии Global Teacher Prize Ukraine Артур Пройдаков говорит, что занимаются педагоги не только репетиторством – кое-кто в свободное от уроков время идет работать на рынок или ферму. Где подрабатывают учителя – читайте в статье.