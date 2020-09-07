Мелитопольская общеобразовательная школа №23 стала одной из лучших школ мира и попала в сотню учебных заведений, которые поделятся опытом на Всемирной неделе образования – T4 Word Education Week.

Интересно, что в этой школе работает победительница Global Teacher Prize Ukraine 2019 Наталья Кидалова, передает издание Мелитополь.City.

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Как украинская школа попала в сотню лучших? Чтобы войти в международных 100 школ, нужно было подать заявку и пройти строгий отбор. Так, отобрали школы, которые отвечали следующим критериям:

быть чемпионом в обучении и делать мир лучше;

стремиться к инклюзивному и справедливому качественному образованию;

иметь уникальный опыт, который можно повторить в другой школе.

Поэтому Мелитопольская школа №23 теперь должна провести онлайн-событие на крупнейшей в мире образовательной конференции. Украинская школа расскажет, как можно поощрить навыки 21 века, и представит рецепты эффективного сочетания формального и неформального образования.

"Мы поделимся секретами, рассмотрим возможности и проблемы и покажем, как каждый может увидеть возможность в каждом вызове. Участники ознакомятся с передовыми практиками и кейсами, получат полезные инструменты, которые они могут использовать в своих школах и общинах", – отметили в школе.

По словам директора Мелитопольской школы №23 Елены Тюриной, на образовательной конференции они будут говорить только на английском, каждой школе выделяют час. "Все секреты я не хочу раскрывать. Мы будем стараться проводить какие-то мастер-классы, чтобы поделиться опытом в 5-ти направлениях", – добавила она.