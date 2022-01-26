В Мелитополе ученица поскользнулась на школьном дворе и сломала позвоночник: ей прописали мазь

В Мелитополе Запорожской области ученица 5 класса поскользнулась на территории школы и сломала позвоночник. В больнице ей сделали рентген, выписали мазь и отправили домой.

Что произошло возле школы

Инцидент произошел еще 14 января. 11-летняя ученица Настя, которая учится в школе №15 в Мелитополе, шла вместе с мамой на первый урок.

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В тот день выпал небольшой снег. Поэтому когда девушка зашла во двор школы, то поскользнулась и упала на спину. У нее после падения сразу посинело лицо.

В этот момент подъехала классная руководительница девочки и сразу отвезла ее в больницу.

Что сказали в больнице

В больнице Насте сделали рентген. Однако врач диагностировал у девушки лишь ушиб. Он выписал мазь, посоветовал обратиться к хирургу и выписал домой.

После выходных мама пострадавшей девочки привезла ее в лечебно-диагностический центр и уже там хирург заподозрила у школьницы компрессионный перелом позвоночника.

Снимки МРТ подтвердили подозрение врача. К тому же оказалось, что у девушки компрессионный перелом пяти позвонков грудного отдела.

После этого хирург сказала, что девочку надо везти в Запорожскую областную больницу. Положите ее на заднее сиденье и везите,

– сказала врач.

Мама не могла поверить, что ребенка со сломанным позвоночником надо везти в такой способ. Женщине сказали самой связаться с областной больницей и вызвать такси в Запорожье.

Однако женщине помогла заведующая подстанции скорой помощи. Она выделила автомобиль для транспортировки 5-классницы. Сейчас девушка проходит обследование.

Кто будет отвечать за инцидент

В травме дочери мама обвиняет руководство школы, которое не обеспечило безопасное перемещение детей по двору учебного заведения. Она отметила, что в тот день посыпали только лестницы.

К тому же в городском управлении образования по факту инцидента назначили проверку. А в отделе здравоохранения горсовета начали рассмотрение ненадлежащего оказания медицинской помощи.

К слову, в Украине родители жалуются на недостаточное отопление в школах, из-за чего детям приходится мерзнуть в холодных классах. Такая ситуация наблюдается в разных городах. Детали и комментарии – читайте в статье.