В Мелитополе родители протестуют против расписания уроков для школьников

Родители учеников Мелитопольской школы №1 в Запорожской области выступили против занятий в две смены, потому что это неудобно для учеников. По словам родителей, из-за уроков в такие часы дети не могут посещать дополнительные кружки и секции.

Родители отмечают, что они утром на работе, поэтому не могут контролировать детей, а это влияет на качество образования. Кроме того, почти все секции и кружки в городе работают во второй половине дня, когда наши дети занимаются в школе.

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С этой проблемой родители школьников пошли к мэру Мелитополя Ивана Федорова. Городской глава подтвердил, что в школе №1 действительно есть большая загрузка и необходимость во второй смене, но лично он не видит в этом проблемы.

На своем примере я приведу, что примерно, половину школьного возраста я учился во вторую смену. Для родителей, наверное, был какой-то дискомфорт. Но я не уверен, что это влияет на качество образования,

– ответил Федоров.

Родители уверяют, что из-за уроков во вторую смену у детей нет возможности посещать дополнительные кружки.

Поэтому Иван Федоров поручил профильному заместителю разработать расписание внешкольных занятий так, чтобы учитывали возможность для занятий детям, которые учатся во вторую смену в школе.

К слову, в Сумах в школу пришлось вызвать взрывотехников. Директор заподозрил опасность в экспонатах тамошнего музея. Оказалось, что снаряд действительно был боевым и мог взорваться в любой момент. Детали – читайте в статье.