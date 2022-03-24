Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в соцсети.

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По его словам, российские солдаты обходят каждую школу с определенной просьбой.

Они пытаются заставить учителей с 1 апреля начать учебный процесс для детей на русском языке "по какой-то непонятной программе",

– объяснил Иван Федоров.

Мэр Мелитополя выразил поддержку учителям и надеется, что они откажутся вести уроки на русском языке.

Федоров также подчеркнул, что сейчас решили все вопросы с зарплатами учителей в Мелитополе, так что в ближайшие дни они получат все выплаты за март.

Ранее мэр города рассказал, что в Мелитополе оккупанты строят свою военную базу на территории авиагородка. С нее они выпускают ракеты по другим городам Украины. Это представляет опасность для местных.

Иван Федоров провел 6 дней в плену рашистов. Его похитили из офиса – натянули мешок на голову, посадили в машину и отвезли в местный СИЗО, где разместились оккупанты. Детали похищения и плена – читайте в статье.

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