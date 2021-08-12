Медосмотр перед садиком: каких врачей нужно пройти ребенку в 2021 году

Для возможности посещения сада родители должны предоставить справку из больницы о том, что ребенок здоров. Такую справку выдает семейный врач, у которого наблюдаются дети. Какой медосмотр должен пройти ребенок – читайте в статье.

Какая справка нужна

Для детей до 6 лет, которые идут в детский сад, по информации Министерства здравоохранения, справка № 086-1/о не нужна.

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В то же время семейный врач должен выдать справку, в которой укажет:

фамилию, имя, отчество ребенка;

дату рождения;

место жительства;

информацию о состоянии здоровья ребенка и возможность посещения учреждения дошкольного образования.

Если ребенок имеет какое-либо заболевание, то врач должен написать предостережение относительно физических нагрузок и другие рекомендации медицинского характера.

Где проводят медосмотр в детский сад? Ребенок может пройти медосмотр бесплатно в поликлинике. Но частные клиники также предлагают пакеты услуг и осмотров врачей для приема в садик.

Добавим, что у родителей малыша могут попросить справку об эпидемиологическом окружении, что подтверждает отсутствие контактов ребенка с инфекционными больными. Срок действия такого документа – до трех дней, поэтому здесь родители должны подготовиться заранее.

Каких врачей желательно пройти для оформления в садик

Медкомиссия в детский сад включает осмотр по меньшей мере 7 врачей:

невролог

хирург-ортопед

стоматолог

логопед

отоларинголог

офтальмолог

педиатр (семейный врач) – дважды.

Если малыш стоит на учете у аллерголога или гастроэнтеролога, то эти специалисты также должны осмотреть ребенка перед садиком и предоставить медицинское заключение.

Добавим, что семейный врач должен первым осмотреть вашего ребенка.

Как происходит медосмотр

Осмотр у семейного врача включает:

измерение роста, веса, окружности грудной клетки, головы ребенка;

осмотр кожи тела и головы;

прослушивания сердца и легких;

осмотр лимфатических узлов;

пальпация живота.

Всю информацию доктор запишет. Затем выдаст перечень специалистов, которым предстоит показать малыша, и список анализов, которые желательно сдать перед садиком.

Анализы в детский сад

Малышу должны выдать направление на такие лабораторные исследования:

кровь (общий анализ);

моча (общий анализ);

кал;

соскоб на энтеробиоз (яйцеглист).

После того, как малыша осмотрят все врачи из списка, а также будут готовы результаты всех анализов, посетите семейного врача снова. Он проверит результаты и даст заключение.

Как происходит осмотр врачей перед детским садом

Хирург-ортопед должен проверить, все ли в порядке с позвоночником ребенка, нет ли искажения, а также проведет тест на плоскостопие и деформацию.

Невролог определит уровень психо-эмоционального развития ребенка и работу его вестибулярного аппарата.

Окулист проверит остроту детского зрения и установит, нужна ли коррекция.

Стоматолог осмотрит зубы ребенка и подлечит, если есть такая необходимость.

Отоларинголог проверит здоровье ушей и носоглотки, хронические состояния и даст рекомендации по прививкам для оформления в детский сад.

Согласно закону, дети подлежат обязательной вакцинации против кори, туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша и столбняка.

Если у ребенка нет профилактических прививок, то его могут не допустить в садик. Больше об этом – читайте в статье

Принимать или не принимать в садик ребенка, у которого нет прививок, решает индивидуально врачебно-консультативная комиссия с привлечением эпидемиолога.



Календарь профилактических прививок / Инфографика 24 канала

Список прививок при поступлении в детский сад

Согласно календарю прививок Минздрава, у ребенка должны быть такие отметки о вакцинации.

АКДС (коклюш, дифтерия, столбняк) трехкратная вакцинация плюс первая ревакцинация АКДС;

полиомиелит (трехкратная вакцинация) плюс первая ревакцинация;

БЦЖ (против туберкулеза);

корь, паротит, краснуха (КПК);

гепатит В (трехкратная вакцинация);

гемофильная инфекция (четырехкратная вакцинация).

К слову, правительство утвердило изменения в постановление касательно организации деятельности инклюзивных групп в садиках. В частности, ввели уровни поддержки детей, а также требуется наличие ресурсной комнаты в заведении дошкольного образования.