Медосмотр перед садиком: каких врачей нужно пройти ребенку в 2021 году
Источник:ТСН
Для возможности посещения сада родители должны предоставить справку из больницы о том, что ребенок здоров. Такую справку выдает семейный врач, у которого наблюдаются дети. Какой медосмотр должен пройти ребенок – читайте в статье.
Какая справка нужна
Для детей до 6 лет, которые идут в детский сад, по информации Министерства здравоохранения, справка № 086-1/о не нужна.
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В то же время семейный врач должен выдать справку, в которой укажет:
- фамилию, имя, отчество ребенка;
- дату рождения;
- место жительства;
- информацию о состоянии здоровья ребенка и возможность посещения учреждения дошкольного образования.
Если ребенок имеет какое-либо заболевание, то врач должен написать предостережение относительно физических нагрузок и другие рекомендации медицинского характера.
Где проводят медосмотр в детский сад? Ребенок может пройти медосмотр бесплатно в поликлинике. Но частные клиники также предлагают пакеты услуг и осмотров врачей для приема в садик.
Добавим, что у родителей малыша могут попросить справку об эпидемиологическом окружении, что подтверждает отсутствие контактов ребенка с инфекционными больными. Срок действия такого документа – до трех дней, поэтому здесь родители должны подготовиться заранее.
Каких врачей желательно пройти для оформления в садик
Медкомиссия в детский сад включает осмотр по меньшей мере 7 врачей:
- невролог
- хирург-ортопед
- стоматолог
- логопед
- отоларинголог
- офтальмолог
- педиатр (семейный врач) – дважды.
Если малыш стоит на учете у аллерголога или гастроэнтеролога, то эти специалисты также должны осмотреть ребенка перед садиком и предоставить медицинское заключение.
Добавим, что семейный врач должен первым осмотреть вашего ребенка.
Как происходит медосмотр
Осмотр у семейного врача включает:
- измерение роста, веса, окружности грудной клетки, головы ребенка;
- осмотр кожи тела и головы;
- прослушивания сердца и легких;
- осмотр лимфатических узлов;
- пальпация живота.
Всю информацию доктор запишет. Затем выдаст перечень специалистов, которым предстоит показать малыша, и список анализов, которые желательно сдать перед садиком.
Анализы в детский сад
Малышу должны выдать направление на такие лабораторные исследования:
- кровь (общий анализ);
- моча (общий анализ);
- кал;
- соскоб на энтеробиоз (яйцеглист).
После того, как малыша осмотрят все врачи из списка, а также будут готовы результаты всех анализов, посетите семейного врача снова. Он проверит результаты и даст заключение.
Как происходит осмотр врачей перед детским садом
- Хирург-ортопед должен проверить, все ли в порядке с позвоночником ребенка, нет ли искажения, а также проведет тест на плоскостопие и деформацию.
- Невролог определит уровень психо-эмоционального развития ребенка и работу его вестибулярного аппарата.
- Окулист проверит остроту детского зрения и установит, нужна ли коррекция.
- Стоматолог осмотрит зубы ребенка и подлечит, если есть такая необходимость.
- Отоларинголог проверит здоровье ушей и носоглотки, хронические состояния и даст рекомендации по прививкам для оформления в детский сад.
Согласно закону, дети подлежат обязательной вакцинации против кори, туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша и столбняка.Важно! Если у ребенка нет профилактических прививок, то его могут не допустить в садик. Больше об этом – читайте в статье.
Принимать или не принимать в садик ребенка, у которого нет прививок, решает индивидуально врачебно-консультативная комиссия с привлечением эпидемиолога.
Календарь профилактических прививок / Инфографика 24 канала
Список прививок при поступлении в детский сад
Согласно календарю прививок Минздрава, у ребенка должны быть такие отметки о вакцинации.
- АКДС (коклюш, дифтерия, столбняк) трехкратная вакцинация плюс первая ревакцинация АКДС;
- полиомиелит (трехкратная вакцинация) плюс первая ревакцинация;
- БЦЖ (против туберкулеза);
- корь, паротит, краснуха (КПК);
- гепатит В (трехкратная вакцинация);
- гемофильная инфекция (четырехкратная вакцинация).
К слову, правительство утвердило изменения в постановление касательно организации деятельности инклюзивных групп в садиках. В частности, ввели уровни поддержки детей, а также требуется наличие ресурсной комнаты в заведении дошкольного образования.