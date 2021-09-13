У работников столовой обнаружили стафилококк
Причину установили 13 сентября. Источник возбудителя – золотистый стафилококк – обнаружили в анализах 4 работников пищеблока.
К теме Массовое отравление школьников в Хмельницком: за дело взялась полиция
В трех блюдах из 12 взятых образцов был золотистый стафилококк. Кроме этого, бактерию зафиксировали в 27 из 60 образцов смывов.
Заметим, сейчас 14 школьников и один взрослый находятся на лечении в Хмельницкой инфекционной больнице. Еще 78 отравленных лечатся амбулаторно.
Что известно о массовом отравлении в школе
- Вечером 7 сентября в больницу обратились родители 5 детей по поводу пищевого отравления. Все школьники жаловались на рвоту и боли в животе. В последующие дни количество заболевших превысило 100 человек. Пострадавшие – ученики 1-4 классов.
- Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний.
- Учебно-воспитательное объединение перешло на дистанционное обучение.