У работников столовой обнаружили стафилококк

Причину установили 13 сентября. Источник возбудителя – золотистый стафилококк – обнаружили в анализах 4 работников пищеблока.

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В трех блюдах из 12 взятых образцов был золотистый стафилококк. Кроме этого, бактерию зафиксировали в 27 из 60 образцов смывов.

Заметим, сейчас 14 школьников и один взрослый находятся на лечении в Хмельницкой инфекционной больнице. Еще 78 отравленных лечатся амбулаторно.

Справка. Среди всех пищевых отравлений чаще всего случается именно то, которое вызывает стафилококк. Причина его возникновения – попадание в организм энтеротоксина. Отравление наступает в 90% случаев во время употребления зараженной пищи.

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