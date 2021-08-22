Медики, IT-специалисты и военные: составили рейтинг самых востребованных профессий в Украине

22 августа 2021 , 11:22
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Источник:

опрос Research & Branding Group

Специалисты провели опрос и выяснили, какие профессии в Украине сейчас наиболее востребованы. В лидерах – медицинские специальности, IT-специалисты и военные.

Опрос провела компания Research & Branding Group в середине июля 2021 года. Они опросили более 1800 респондентов по всей Украине. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

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Какие профессии наиболее востребованы

Общественно востребованными профессиями сейчас являются:

  • медицинские профессии (43%),
  • работники IT-сферы, сферы информатики, связи (36%),
  • военные профессии (27%),
  • популярные и юридические профессии (18%),
  • востребованы технические работники (17%),
  • также нужны люди в сервисе и обслуживании, экономические и технические инженерные (по 15%).

Третью по востребованности группу профессий составляют специальности сферы общественного питания (10%), педагогические (9%), транспортные (7%), научные и коммунальные работники (по 6%).

Добавим, что наименее востребованными в Украине являются профессии спортивные (4%), творческие (2%) и связанные с издательской деятельностью и типографией (1%).


Больше всего востребованные профессии в Украине / Инфографика R & B Group

Как демографическая ситуация влияет на профессии:

  • Медицинские профессии – сравнительно более востребованы у женщин, молодежи и жителей южного региона.
  • Информатика, связь, IТ-сфера – сравнительно более востребованы у молодежи и поколения "тридцатилетних".
  • Военные – более нужны Украине по мнению мужчин.
  • Юридические – чуть больше нужны Украине по мнению сельских жителей.
  • Технические рабочие – более востребованы мужчинами и "пятидесятилетними" украинцами.
  • Сфера общественного питания – важнее для жителей юга Украины.
  • Педагогические специальности – важнее для жителей западной Украины.

К слову, в этом году в украинские вузы на бюджет зачислено более 93 тысяч абитуриентов. Из них почти 60 тысяч поступили на бакалаврат и более 33 тысяч – в магистратуру.

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Рейтинг специальностей, куда прошло больше всего поступающих на бюджет:

  • "Среднее образование" – 6286 абитуриентов,
  • "Медицина" – 3663 абитуриента,
  • "Компьютерные науки" – 3446 абитуриентов
  • "Филология" – 2344 абитуриента
  • "Инженерия программного обеспечения" – 1891 абитуриент,
  • "Компьютерная инженерия" – 1710 абитуриентов,
  • "Электроэнергетика, электротехника и электромеханика" – 1678 абитуриентов,
  • "Строительство и гражданская инженерия" – 1527 вступикив,
  • "Право" – 1166 абитуриентов,
  • "Агрономия" – 1113 абитуриента.
Автор: Марія Бондар