Опрос провела компания Research & Branding Group в середине июля 2021 года. Они опросили более 1800 респондентов по всей Украине. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

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Какие профессии наиболее востребованы

Общественно востребованными профессиями сейчас являются:

медицинские профессии (43%),

работники IT-сферы, сферы информатики, связи (36%),

военные профессии (27%),

популярные и юридические профессии (18%),

востребованы технические работники (17%),

также нужны люди в сервисе и обслуживании, экономические и технические инженерные (по 15%).

Третью по востребованности группу профессий составляют специальности сферы общественного питания (10%), педагогические (9%), транспортные (7%), научные и коммунальные работники (по 6%).

Добавим, что наименее востребованными в Украине являются профессии спортивные (4%), творческие (2%) и связанные с издательской деятельностью и типографией (1%).



Больше всего востребованные профессии в Украине / Инфографика R & B Group

Как демографическая ситуация влияет на профессии:

Медицинские профессии – сравнительно более востребованы у женщин, молодежи и жителей южного региона.

Информатика, связь, IТ-сфера – сравнительно более востребованы у молодежи и поколения "тридцатилетних".

Военные – более нужны Украине по мнению мужчин.

Юридические – чуть больше нужны Украине по мнению сельских жителей.

Технические рабочие – более востребованы мужчинами и "пятидесятилетними" украинцами.

Сфера общественного питания – важнее для жителей юга Украины.

Педагогические специальности – важнее для жителей западной Украины.

К слову, в этом году в украинские вузы на бюджет зачислено более 93 тысяч абитуриентов. Из них почти 60 тысяч поступили на бакалаврат и более 33 тысяч – в магистратуру.

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Рейтинг специальностей, куда прошло больше всего поступающих на бюджет: