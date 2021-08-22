Опрос провела компания Research & Branding Group в середине июля 2021 года. Они опросили более 1800 респондентов по всей Украине. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.
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Какие профессии наиболее востребованы
Общественно востребованными профессиями сейчас являются:
- медицинские профессии (43%),
- работники IT-сферы, сферы информатики, связи (36%),
- военные профессии (27%),
- популярные и юридические профессии (18%),
- востребованы технические работники (17%),
- также нужны люди в сервисе и обслуживании, экономические и технические инженерные (по 15%).
Третью по востребованности группу профессий составляют специальности сферы общественного питания (10%), педагогические (9%), транспортные (7%), научные и коммунальные работники (по 6%).
Добавим, что наименее востребованными в Украине являются профессии спортивные (4%), творческие (2%) и связанные с издательской деятельностью и типографией (1%).
Больше всего востребованные профессии в Украине / Инфографика R & B Group
Как демографическая ситуация влияет на профессии:
- Медицинские профессии – сравнительно более востребованы у женщин, молодежи и жителей южного региона.
- Информатика, связь, IТ-сфера – сравнительно более востребованы у молодежи и поколения "тридцатилетних".
- Военные – более нужны Украине по мнению мужчин.
- Юридические – чуть больше нужны Украине по мнению сельских жителей.
- Технические рабочие – более востребованы мужчинами и "пятидесятилетними" украинцами.
- Сфера общественного питания – важнее для жителей юга Украины.
- Педагогические специальности – важнее для жителей западной Украины.
К слову, в этом году в украинские вузы на бюджет зачислено более 93 тысяч абитуриентов. Из них почти 60 тысяч поступили на бакалаврат и более 33 тысяч – в магистратуру.
Обратите внимание Что делать, если абитуриент никуда не поступил: варианты от эксперта
Рейтинг специальностей, куда прошло больше всего поступающих на бюджет:
- "Среднее образование" – 6286 абитуриентов,
- "Медицина" – 3663 абитуриента,
- "Компьютерные науки" – 3446 абитуриентов
- "Филология" – 2344 абитуриента
- "Инженерия программного обеспечения" – 1891 абитуриент,
- "Компьютерная инженерия" – 1710 абитуриентов,
- "Электроэнергетика, электротехника и электромеханика" – 1678 абитуриентов,
- "Строительство и гражданская инженерия" – 1527 вступикив,
- "Право" – 1166 абитуриентов,
- "Агрономия" – 1113 абитуриента.