При Минкультуры намерены создать офис с госпрограммой внедрения медиаграмотности. Проект хотят реализовать до конца 2020 года.

К созданию офиса присоединятся международные организации, занимающиеся медиаобразованием и медиаграмотностью. Об этом заявила депутат "Слуги народа" и председатель Комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, сообщает Укринформ.

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Для кого создадут проект

Проект затронет разную аудиторию: журналистов, студентов профильных вузов и других украинцев. Кравчук отметила, что нужно отойти от чисто теоретического понимания важности медиаграмотности.

Мы должны где-то отклониться от научного понимания медиаграмотности и пойти к людям, чтобы объяснить им на понятном языке, как соблюдать элементарные правила информационной гигиены,

– отметила депутат.

Кравчук отметила, что основной проблемой проектов, которые реализовывались ранее, был недостаточный охват аудитории. Эта инициатива будет учить украинцев фильтровать новости, распознавать фейки, потреблять только качественную информацию.

Медиаграмотность в Украине: что говорит статистика

По словам депутата, в этом году более 80% украинцев столкнулись с дезинформацией в СМИ о COVID-19 и др.

Около 30% из них были готовы делиться ею с другими.

Около 62% опрошенных уверены, что могут отличить дезинформацию от правды.

Однако количиство тех, кому удалось определить разницу между фейком и правдой, уменьшилось. В 2019 году таких украинцев было 11%, в 2020 – лишь 3%.

Стоит отметить, что 70% украинцев понимают, что дезинформация существует.

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