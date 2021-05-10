Однако недавнее исследование американского фонда NFEC показывает, что большинство родителей не уделяет достаточного внимания финансовому образованию детей. Больше в процентном соотношении таки обсуждают темы денег со своими малышами матери, чем папы.
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Детали исследования
С 28 апреля по 4 мая было опрошено 1 040 респондентов совершеннолетнего возраста. Единственный вопрос звучал "Кто из родителей научил тебя больше о деньгах и личных финансах?".
Процентно ответы распределились следующим образом:
- мама – 23,7%;
- папа – 22,6%;
- ни один из родителей – 53,7%.
Интересно, что ответ "ни один из родителей" чаще всего выбирали представители возрастной категории от 18 до 24 лет, где доля этого варианта достигла 57,3%.
Следует добавить, что сложные финансовые обстоятельства во взрослой жизни часто связывают с табуированием темы денег между детьми и их родителями еще с малого возраста.
По мнению экспертов, родители являются первыми и самыми влиятельными финансовыми советниками своих детей.