Однако недавнее исследование американского фонда NFEC показывает, что большинство родителей не уделяет достаточного внимания финансовому образованию детей. Больше в процентном соотношении таки обсуждают темы денег со своими малышами матери, чем папы.

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Детали исследования

С 28 апреля по 4 мая было опрошено 1 040 респондентов совершеннолетнего возраста. Единственный вопрос звучал "Кто из родителей научил тебя больше о деньгах и личных финансах?".

Процентно ответы распределились следующим образом:

мама – 23,7%;

папа – 22,6%;

ни один из родителей – 53,7%.

Интересно, что ответ "ни один из родителей" чаще всего выбирали представители возрастной категории от 18 до 24 лет, где доля этого варианта достигла 57,3%.

Следует добавить, что сложные финансовые обстоятельства во взрослой жизни часто связывают с табуированием темы денег между детьми и их родителями еще с малого возраста.

По мнению экспертов, родители являются первыми и самыми влиятельными финансовыми советниками своих детей.