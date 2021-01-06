Математика является самой популярной в пробном ВНО: какие предметы выбирают участники
Регистрация на пробное ВНО уже началась. За день сайты региональных центров получили более тысячи заявлений об участии в пробном тестировании. Какие предметы выбирают ученики – читайте в материале.
Участники больше всего выбирают для прохождения пробного ВНО тест по математике. Об этом свидетельствуют статистические данные с первого дня регистрации, сообщает пресс-служба МОН.
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Так, пробный тест по математике уже планируют сдать 343. Второй по популярности является тест по английскому языку — 240 заявлений. При этом новый тест по украинскому языку решили сдавать 164 участника, а традиционный тест по украинскому языку и литературе – 141 участник.
Сколько участников и какие предметы зарегистрировались:
- украинский язык и литература – 141;
- украинский язык – 164;
- история Украины – 87;
- математика – 282;
- математика – задачи уровня стандарта) - 61;
- физика – 20;
- география – 29;
- биология – 47;
- химия – 9;
- английский язык – 240;
- немецкий язык – 74;
- французский язык – 3.
Что известно о пробном ВНО
Регистрация на пробное ВНО продлится до 19 января включительно. Само пробное тестирование по всем предметам состоится 10 апреля.
Участие в пробном тестировании является платным. В этом году стоимость сдачи одного пробного теста колеблется от 195 до 255 грн в зависимости от региона проживания участника.
Но в этом году из-за пандемии каждый участник сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. Однако впоследствии участники смогут скачать тестовые тетради по всем этим предметам и пройти тестирование дома.
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